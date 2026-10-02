Salud mental y salud financiera entre las principales preocupaciones de los uruguayos, según un estudio de MetLife

La salud mental y el bienestar financiero aparecen entre los principales temas de interés de quienes evalúan contratar un seguro en Uruguay. Según el estudio “Perspectivas para una Vida Protegida”, realizado por MetLife, el 53% de los encuestados considera que la salud y el bienestar son pilares fundamentales de su vida, mientras que el 73% identifica a la salud mental como el área que genera mayor interés.

La aseguradora realizó el informe con el objetivo de conocer las necesidades y principales preocupaciones de sus clientes informó Teresa Álvarez, gerenta general de la firma. “El objetivo fue escuchar a los clientes para poder mejorar en la prestación de servicios y beneficios. Es importante modernizarse y adaptarse con respecto a lo que la gente está esperando. Y escuchar a las personas es el primer paso para diseñar soluciones verdaderamente relevantes”, mencionó.

El estudio, realizado durante la primera mitad de este año, incluyó una muestra exploratoria de 219 personas que considerarían contratar en el corto plazo un seguro de enfermedades graves o un seguro de vida con componente de ahorro.

Un servicio integral

Álvarez explicó que, al hablar de salud, el tema debe abordarse desde una perspectiva integral, que contemple varias aristas, porque “las preocupaciones hacen que no se logren los equilibrios que necesitamos como seres humanos”.

Las enfermedades graves y los problemas de salud mental, así como el desempleo, la pérdida de ingresos y los accidentes o incapacidades están entre las situaciones que más preocupan al pensar en la protección personal, familiar y patrimonial, por eso, desde MetLife se intenta brindar una solución con una mirada holística, dijo.

Además de ofrecer seguros, la firma creó un programa de bienestar o Wellness, que se suma a los beneficios incluidos en los seguros de salud y de vida, con orientación psicológica, nutricional, clínica del sueño y clínica del deporte.

La gerenta destacó que uno de los aprendizajes más importantes que dejó la encuesta es que las personas buscan soluciones adaptables a sus necesidades y a las distintas etapas de la vida. Y que esa flexibilidad debe estar acompañada de simpleza, transparencia y asesoramiento, es decir, se debe explicar claramente qué cubre el seguro, cuál es su utilidad y cómo funciona.

Según dijo, se ha incrementado el interés por la contratación de seguros, un crecimiento que se ha impulsado desde la pandemia, que fue movilizadora y un motor de creación de conciencia.

Ahorro y planificación

El 48% de los encuestados consideró que el ahorro es muy importante en su planificación personal y el 36% que es bastante relevante. Pero el 62% sostuvo que los ingresos insuficientes o inestables son la principal barrera para ahorrar de forma constante.

El ahorro se ve como una herramienta de tranquilidad, por eso se encuentra atractivo en los seguros que integran protección y ahorro. Según mostró el estudio, el 91% de los encuestados considera atractiva o muy atractiva la posibilidad de destinar parte de lo pagado al ahorro para utilizarlo en el futuro, y el 93% valora contar con una rentabilidad mínima garantizada.

MetLife ofrece seguros que combinan una cobertura de vida con un componente de ahorro. Los clientes pueden realizar aportes en pesos o dólares y acceder a una rentabilidad mínima garantizada, además de una rentabilidad adicional vinculada al desempeño de la compañía. El producto también permite efectuar retiros parciales.

Este año, según informó la gerente de la firma, las ventas de seguros con ahorro crecieron más de 45%.

Quienes han mostrado mayor interés en seguros con componente de ahorro son personas de entre 28 y 45 años. Aunque la cartera de propuestas de MetLife incluye opciones para clientes más jóvenes y también senior. La gerenta comentó que hoy en día varios de sus clientes son madres o padres de entre 30 y 40 años que eligen comprar seguros para sus hijos, con el objetivo de transmitir no solo la conciencia aseguradora sino también la importancia de la planificación de un ahorro que les permita pensar a futuro sobre cómo proteger sus activos.

La empresa también ofrece una gama de productos relacionados con la protección de activos, como seguros de fraude, seguros de hogar, seguros de compra protegida y cobertura para equipos electrónicos. Los mismos responden a una preocupación creciente vinculada con la seguridad.

La gama de opciones es amplia, y la gerenta subrayó que es importante tener en cuenta que las coberturas tienen un gran abanico de precios que comienza desde los $300 pesos uruguayos mensuales con protecciones importantes.

Finalmente, Álvarez reflexionó: “El estudio «Perspectivas para una Vida Protegida» nos invita a seguir evolucionando hacia soluciones más simples, modulares y personalizadas. Las personas buscan confianza, previsibilidad y acompañamiento, y nuestro desafío es ofrecer experiencias cercanas y claras que integren protección y planificación financiera, acompañen las distintas etapas de la vida y fortalezcan las relaciones de largo plazo”.