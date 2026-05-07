Posadas celebra 100 años haciendo posible ideas que construyen futuro

Montevideo vio nacer en 1926 un estudio familiar de abogados en Ciudad Vieja. Lo que comenzó como un grupo de abogados practicantes se fue transformando en un estudio multidisciplinario full service que hoy cuenta con cuatro oficinas, casi 400 personas, entre los que se encuentran profesionales como abogados, escribanos y contadores, y un área relevante de soporte.

La historia centenaria de Posadas se apoya en dos pilares fundamentales: la cercanía y la calidad del servicio.

Posadas ofrece un asesoramiento integral a través de sus distintas áreas. Su práctica legal abarca derecho corporativo, laboral, civil, contractual, comercial y litigios, mientras que sus equipos de contable y tributario brindan servicios impositivos y de gestión. A su vez, el área notarial acompaña operaciones y proyectos vinculados al ámbito notarial y de real estate.

Cada departamento funciona de forma óptima gracias al valor humano, destacó Tomás Gurméndez, abogado socio de Posadas. “Lo positivo de tener un equipo multidisciplinar es que los clientes, nacionales e internacionales que desembarcan en Uruguay, pueden encontrar en un solo estudio todos los servicios para su desarrollo en el país”, indicó.

Tomás Gurméndez y Lucía Carbajal, abogados socios de Posadas.

Valores que se transmiten

Posadas ha transitado su historia con una fuerte transmisión de valores, de generación en generación de profesionales. Lucía Carbajal, abogada socia del estudio, indicó que conservar la cultura de la cercanía y la excelencia, así como mantener el equilibrio entre la vida personal y profesional, fue lo que mantuvo a la empresa durante 100 años. "Sin ese sentido de pertenencia y nuestros valores, no hubiéramos podido sostener esta trayectoria”, explicó.

Para conmemorar sus 100 años Posadas decidió mostrar en un cortometraje llamado "La pluma mágica" cómo acompañan a sus clientes y cómo construyen esa cercanía que caracteriza a la empresa.

En el audiovisual se narra de qué manera la firma de un acuerdo legal ayuda a concretar proyectos y materializar ideas. “Este lugar está lleno de sueños que hicieron historia”, destaca el protagonista del cortometraje. Si bien el momento de la firma es un hito relevante en cada proceso, el trabajo silencioso que se ejecuta en forma previa, muchas veces durante años, es clave. Y es durante todo ese proceso que intervienen los profesionales de la firma, acompañando a los clientes a través del entendimiento de sus necesidades y de las particularidades de su negocio.

Entender los negocios y las industrias en las que se desarrollan los diferentes proyectos que atienden, es fundamental para Posadas. Esa es una característica que define al estudio. También lo es la capacidad de adaptarse a los cambios de dichos sectores y los diferentes momentos que vive el país.

“Es clave para nosotros ser flexibles, adaptarnos, ser innovadores y creativos para poder acompañar el crecimiento del país y lo que el mercado necesita. Hemos acompañado procesos relevantes siempre con cercanía, porque creemos que es importante que los clientes puedan sentir el acceso y que el obtener respuestas es algo sencillo. Lo que nos va a proyectar hacia adelante es no traicionar esa cultura”, reflexionó Carbajal.

Con una experiencia centenaria y la habilidad de adaptarse a los nuevos escenarios, Posadas tiene por delante un nuevo siglo de historia.