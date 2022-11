“Nubarrones recesivos”, “luces amarillas” y el dardo para el Pit-Cnt en el Día de la Industria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay “nubarrones recesivos” en la industria uruguaya con indicadores negativos que se notan en este segundo semestre del año, sobre todo a nivel de las exportaciones y en los términos de intercambio, incluyendo el impacto del atraso cambiario, entre otras “luces amarillas en el tablero”.

Las palabras son del presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Alfredo Antía, en el marco del Día de la Industria y el 124° aniversario de la gremial. El evento desarrollado en el Club de los Industriales, contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini y otras autoridades.



“Tenemos una discrepancia con el Banco Central (BCU) que interpreta que el margen de rentabilidad del sector exportador está en un nivel bastante más alto que el que nosotros (la CIU) diagnosticamos, de acuerdo a mediciones que hacemos siguiendo los balances de empresas”, dijo Antía.



Y continuó: “Le hemos dicho al Banco Central que revise ésto, porque el tablero que tiene el piloto para definir la política monetaria y cambiaria debe ser claro y transmitir la información debida”.



Mencionó a empresas (con nombre y apellido) en distintas partes de su discurso, como UPM, Samán, Frigorífico Solís, entre otras, destacando sus trabajos, el hecho de estar ubicadas en forma descentralizada en el país, o por sus exportaciones.

Antía puso especial énfasis en los insumos que se producen en otras partes del mundo que se importan y se les agrega valor acá, para luego exportar, por ejemplo, a Brasil.



En esa línea, aclaró que la CIU está trabajando, junto a Uruguay XXI, en la “internacionalización de servicios”, para potenciar iniciativas como la de Urufarma, que desarrolla productos oncológicos locales para la exportación.



Al mencionar empresas que cerraron sus puertas, dijo: “Si habrá que trabajar en la competitividad interna”.



Leyó textualmente unas recientes declaraciones de Natalia Belo, presidenta del sindicato de Ancap, que se opone a un negocio del ente para dejar de perder US$ 700.000 en el aeropuerto de la Laguna del Sauce. “Es bravo de tragar ese mensaje”, dijo Antía (en relación a una alusión que hizo Belo a los puestos de trabajo).



Dedicó un buen tiempo al tema laboral, aplaudió el “avance en el tema de las ocupaciones” y reafirmó que son ilegales. En cuanto a la negociación colectiva, señaló que el gobierno ha presentado un proyecto “que saludamos”.

Dicha propuesta tiene dos aspectos centrales: “no a la ultractividad de los convenios” (para no cargar con el costo salarial, que puede quebrar empresas), y que los ajustes por encima de los mínimos sean discutidos por las partes (sindicatos y empresas).



El presidente de la CIU propuso ir a los descuelgues automáticos, ya que, en su opinión, los que existen actualmente llevan a la informalidad.



También lanzó un dardo al Pit-Cnt: “Cuando uno lee que la consigna de mañana (por el paro parcial de hoy) es ‘Para que no te roben el futuro’, qué lástima, que adjudiquen esas intenciones a compatriotas que no hacen más que afectar el clima mínimo de empatía”.



Afirmó que se han cruzado algunos límites, e hizo después una propuesta para mejores encuentros.



No dejó de reparar en los tributos, ya que los ajustes por inflación afectaron a las empresas y afirmó que, por ejemplo, las pequeñas y medianas pagan más que empresas más grandes.



Antía disertó sobre los más diversos frentes, incluyendo la seguridad social (“valoramos la valentía del gobierno”, dijo sobre el proyecto de reforma), y la energía, con los primeros acuerdos del Ministerio de Industria y UTE con empresas electrointensivas (tema que retomó Paganini).



Finalmente habló de la porosidad de la frontera. “Nos duele los productos que ingresan de modo indebido al país”.

Ministerio

Luego de Antía, el ministro Paganini tomó la palabra y valoró la industria y sus avances. Señaló que entre enero y septiembre, el volumen de producción de la industria aumentó 6,2% frente al año pasado; esto es 12% por encima de los niveles prepandemia.



Un tema importante que mencionó es la necesidad de contar con una política macroeconómica evitando la tendencia a financiar déficit con deuda futura.



El ministerio está en un proceso de mejorar la infraestructura, y de querer modernizar las relaciones laborales, afirmó.



Anunció la iniciativa de desarrollar un mercado eléctrico mayorista, para integrar la generación distribuida con porcentajes de autogeneración, y llegar así “a un modelo más libre del mercado mayorista”.

Habló de la necesidad de innovar, de crear valor, de la transformación tecnológica, la sostenibilidad, y destacó a las pymes y al emprendedurismo.



“La apertura es una buena noticia”, afirmó en relación a la política de inserción internacional, y reconoció que hay sectores vulnerables, a ser especialmente atendidos en ese proceso de abrirse al mundo.



Señaló que existe un problema a nivel de los costos, en el que hay que trabajar. Esto se debe en parte a factores externos, como la inflación en países desarrollados y escasez en el mundo, así como por la situación argentina que impacta.