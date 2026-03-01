Yaris Cross: la SUV híbrida de Toyota con diseño, eficiencia y seguridad integral

Ayax presenta la nueva Yaris Cross de Toyota que introduce una propuesta que combina diseño, tecnología y eficiencia dentro del segmento de las SUV compactos. Con este modelo, que llega en dos versiones, la marca incorpora su primer híbrido dentro de la categoría B-SUV, ampliando su estrategia de electrificación y sumando una alternativa pensada para quienes buscan un vehículo versátil, moderno y con alto nivel de equipamiento.

Se trata de un vehículo práctico para la ciudad y funcional para diferentes rutinas, desde traslados cotidianos hasta viajes de fin de semana. Se trata de un vehículo que prioriza el equilibrio entre eficiencia y rendimiento, manteniendo los estándares de calidad, durabilidad y confiabilidad característicos de Toyota. La propuesta se presenta bajo el mensaje de campaña “Bienvenido a una nueva versión de tu vida”, que acompaña las distintas etapas personales con una movilidad más inteligente y consciente.

Continúa además el legado global de Yaris, que superó las 10 millones de unidades producidas en el mundo, evolucionando ahora hacia una SUV en la que prima el comfort. Esta transformación responde a la creciente preferencia por vehículos compactos con estética robusta y mayor funcionalidad.

Diseño exterior

Yaris Cross de Toyota Foto: Toyota

Yaris Cross presenta una estética moderna con postura elevada, propia de una SUV, que refuerza su presencia visual. Es un vehículo que presenta gran cantidad de detalles visuales. Su diseño dinámico refleja el estilo de la RAV4, en un formato más ágil, urbano y compacto.

En el frente se destaca la doble grilla trapezoidal, que aporta una identidad reconocible. La grilla superior incorpora un diseño tipo panal de abejas con detalles en negro brillante en determinadas versiones, mientras que la inferior acentúa la sensación de robustez junto con el diseño del paragolpes y los faros antiniebla LED.

Las líneas del capot y del frente fueron afinadas para subrayar la amplitud del vehículo, mientras que la superficie contorneada del lateral hacia la parte trasera transmite dinamismo y continuidad en el diseño.

Espacio interior

Sucede lo mismo con el interior: su distribución maximiza la sensación de amplitud y funcionalidad. Cada elemento está dispuesto para facilitar la interacción del conductor con la SUV, con comandos principales ubicados al alcance de la mano y un entorno que prioriza la ergonomía.

Los asientos fueron diseñados para ofrecer mayor bienestar durante el viaje y varían según la versión, con tapizados en tela negra o cuero ecológico microperforado. Se complementa, a su vez, con un amplio techo panorámico en algunas versiones.

Atrás ofrece un espacio cómodo para los ocupantes, con puertos USB tipo C ubicados en la parte posterior de la consola central y salidas de aire par que todos vivan una experiencia positiva. En términos de capacidad, el baúl alcanza los 391 litros en las versiones híbridas que fueron lanzadas en Uruguay.

Conectividad

El nuevo modelo incorpora una central multimedia de 10 pulgadas desarrollada para un acceso simple y directo a las funciones principales. Esta pantalla permite conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto en dispositivos compatibles.

Entre los elementos destacados se incluye la cámara de estacionamiento con visión 360° en versiones SEG y el cargador inalámbrico para teléfonos móviles compatibles desde versiones XEI. También suma computadora de abordo TFT de 7” y puertos USB tipo C, reforzando el enfoque tecnológico y de confort.

El sistema de climatización presenta un diseño moderno con comandos físicos y pantalla digital de fácil lectura y se integra de forma horizontal a la consola central.

Motorización eficiente

En Uruguay, la Yaris Cross se comercializa con motorización híbrida, incorporando un sistema compuesto por un motor nafta 1.5 litros ciclo Atkinson y motores eléctricos, que desarrollan una potencia combinada de 111 CV y se asocian a una transmisión automática E-CVT.

Esta tecnología permite optimizar el consumo y reducir emisiones, ofreciendo una conducción suave y eficiente, especialmente en entornos urbanos, donde puede operar en modo eléctrico en determinadas condiciones.

El sistema híbrido auto-recargable gestiona de forma automática la interacción entre el motor eléctrico y el motor a combustión, recargando la batería durante la desaceleración y el frenado, sin necesidad de conexión externa, permitiendo un rendimiento de hasta 30km por litro

De esta manera, el modelo combina eficiencia energética, confort de marcha y un desempeño adecuado para el uso cotidiano dentro del segmento SUV compacto.

Seguridad integral

Sus dos versiones cuentan con seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas, ABS con distribución electrónica de frenado, control de estabilidad, control de tracción y asistencia de arranque en pendiente, además de anclajes Isofix y Top Tether para sillas infantiles.

Uno de los principales diferenciales es la incorporación de Toyota Safety Sense de serie en toda la gama, sistema que permite detectar riesgos y asistir al conductor mediante sistemas como precolisión frontal, alerta de cambio de carril, asistencia de mantenimiento de carril y luces altas automáticas. Además tiene alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, control de uso incorrecto del acelerador y alerta de arranque de vehículo precedente.