Uruguay y Brasil se alían para potenciar la energía solar y promover la generación distribuida en hogares

La Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) firmó dos convenios con la Asociación Brasileña de Energía Solar Fotovoltaica (Absolar) y Global Solar Council para el intercambio de estudios y análisis de proyectos de energía solar en Uruguay y Brasil durante la segunda jornada del Congreso Latam Renovables.

“No nos olvidemos de la generación distribuida en Uruguay”, dijo el presidente de Auder, Diego Oroño, sobre la creación de un modelo donde hogares, comercios o industrias producen su propia energía eléctrica a pequeña escala a partir de paneles solares que es protagonista en Brasil.

“Es el principio de un trabajo que sigue para compartir conocimientos, información y fortalecer y acercar las empresas uruguayas y brasileñas”, resaltó el CEO de Absolar, Rodrigo Lopes y destacó la función de la energía solar en el almacenamiento de hidrógeno e infraestructura de data centers.

El MIEM

El evento también contó con la participación de la directora de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Arianna Spinelli, quien resaltó que la energía solar tiene aún “mucho para trabajar” y sostuvo que la cartera se encuentra trabajando en proyectos piloto para analizar el impacto de emprendimientos en la energía.

Firma de convenio Latam Renovables Foto: Auder

“Está bárbara la pluralidad pero con cuidado para que cuando lleguemos a la discusión multipartidaria esté claro el nivel; los grandes desafíos y las cuestiones de segundo orden”, señaló Spinelli sobre la necesidad de elaborar un documento en conjunto con otros organismos del Estado para potenciar el sector.

En ese sentido, Spinelli resaltó la importancia de la integración regional y recordó el anuncio del gobierno para la convocatoria para nuevos proyectos de inversión en energía solar en conjunto con el sector privado en el interior del país.

Por otra parte, la directora de Energía hizo hincapié en el concepto de gobernanza y la necesidad de una participación conjunta entre las carteras para elaborar la política energética.

“Es imposible que desde la Dirección Nacional de Energía solos podamos hacer cambios trascendentales. El mayor potencial que tenemos en el área residencial para eficiencia energética tiene que ver con edificación, si no se mete el Ministerio de Vivienda (y Ordenamiento Territorial) es imposible que alcancemos los objetivos que perseguimos”, indicó.