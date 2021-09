¿Uruguay ya tiene en carpeta otros acuerdos comerciales? Las pistas que dio el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un “pequeño despertar”, así calificó al inicio de las negociaciones formales para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, el canciller de Uruguay Francisco Bustillo, quien además afirmó que el posible acuerdo con el gigante asiático “va a fijar el ojo” en el país por parte de “muchos actores” más. En este sentido, Bustillo anunció que ya “nos estamos sentando a negociar” con “otros países” que están interesados en firmar tratados con el país y confió que “en breve quizás podamos hacer otro anuncio”.

Las declaraciones del canciller fueron realizadas en el marco de un evento organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales ayer en la Expo Prado, a tres días del anuncio realizado por parte del presidente Luis Lacalle Pou.



Ante la consulta de El País sobre si los nuevos países interesados en firmar acuerdos comerciales con Uruguay pertenecen también al continente asiático, Bustillo respondió: “no descartamos ningún país”.



En relación a las negociaciones para alcanzar un TLC con China el canciller señaló que el gigante asiático planteó la intención de poder culminar el estudio de prefactibilidad antes de fin de año y ahí avanzar en el acuerdo.

Sin embargo, Bustillo dijo que está “curado de espanto” en términos del tiempo que llevan las negociaciones internacionales, en alusión a los más de 20 años que llevó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), tratado en el que “sigue habiendo temas por cerrar”, según indicó.



No obstante, el canciller manifestó que si bien al gobierno le genera “mucha preocupación” el antecedente de la demora en el acuerdo con la UE, es optimista dado que la experiencia “más cercana” al hablar de un eventual TLC con China es la de Chile, cuyas negociaciones llevaron dos años hasta su concreción.



“Prefiero alentar la expectativa de que sean dos años que tengamos por delante y si pudiéramos menos también. En todo caso, esos ritmos y posibilidades nos la va a brindar en una primera instancia este estudio de prefactibilidad en el que ya hemos empezado a intercambiar términos de referencia” con China para ver qué sectores de la actividad económica de ambos países pueden verse beneficiados y perjudicados con el TLC, explicó Bustillo.

Sobre este punto, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche manifestó que el gobierno uruguayo valoriza y reivindica la marca Mercosur pero destacó el hecho de que Uruguay haya salido a dar “pasos concretos” para negociar con países fuera del bloque regional “en busca de una mayor competitividad”.



En relación al TLC con China, la jerarca señaló que tendrá un “impacto positivo” y “beneficios en términos de inversión, seguridad y crecimiento para todo el país”.

Mieres, Bustillo, Alfie y Arbeleche en la Expo Prado 2021. Foto: Juan Manuel Ramos

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Juan Martínez manifestó que, de concretarse, el acuerdo con China dará “muchas oportunidades y crecimiento”, aunque reconoció también que habrá sectores de la economía afectados negativamente. “Ahí tenemos que sentarnos a ver qué tipo de ayudas debemos generar en el transcurso de estas negociaciones”, indicó.

Mercosur.

Pese a la postura del bloque de no permitir que sus socios negocien acuerdos comerciales con terceros países de forma unilateral y tras las reacciones que se dispararon en Argentina, Bustillo indicó que la relación a la interna del Mercosur está “muy bien” y ratificó que “hay muy buena comprensión respecto a la posición de Uruguay” pese a que no “estamos siempre de acuerdo en todo”.



Este miércoles el ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías Kulfas indicó a la salida del gabinete económico que la normativa del Mercosur “es muy clara” y que los acuerdos comerciales “se hacen en bloque” y no de manera bilateral. “Es una decisión que tomará el gobierno uruguayo y estaremos observando qué es lo que hace”, señaló.



Sobre este punto y en relación a la postura del gobierno argentino, Bustillo explicó que si bien hay “algunas diferencias” con el vecino país, todas están “bajo el manto de la comprensión” del gobierno encabezado por Alberto Fernández. “Ni dialogar ni negociar a través de la prensa, es un estilo que no compartimos”, afirmó el canciller respecto a las declaraciones de Kulfas.

Ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías Kulfas. Foto: Archivo

No obstante, el jerarca de Cancillería afirmó que tanto el presidente como el canciller del vecino país han demostrado “muy buena comprensión” de la “necesidad” de Uruguay de avanzar y mejorar su inserción internacional.



En relación a los otros dos socios, Bustillo indicó que Paraguay ha sido “más cauto y renuente” a la idea del posible TLC entre China y Uruguay (de hecho tiene relaciones diplomáticas con Taiwan, no con China), mientras que en Brasil han sido “muy comprensivos” y su gobierno “sí ha hecho explícita la posición de apoyo a Uruguay”.



El compromiso que asumió el gobierno uruguayo fue el de mantener informados a los socios del bloque en relación a los avances que se logren con China. “No descartamos y sería el anhelo de Uruguay que se puedan sumar los restantes socios del Mercosur”, afirmó Bustillo.

En este sentido, el canciller reivindicó la membresía de Uruguay en el Mercosur y explicó que desde el primer día el gobierno de Lacalle Pou hizo conocer sus inquietudes en materia de inserción internacional.



“Si hubiéramos pretendido romper el Mercosur, hubiéramos incursionado por otros caminos, lo que planteamos siempre fue modernizar y sincerar” el bloque, afirmó Bustillo. Empero, criticó las “falencias” del Mercosur y el hecho de que hayan pasado 11 años del último acuerdo que firmó el bloque con un tercer país, en ese entonces con Egipto.

Arbeleche: “Mucha expectativa” por bono Samurái En el marco del evento organizado por la Confederación de las Cámaras Empresariales, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche realizó un repaso de las principales medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la crisis económica y sanitaria, y destacó que “desde el día uno” las autoridades prendieron las “luces largas” para poder seguir trabajando en una agenda de reformas de mediano plazo, pese a tener que atender el impacto de la pandemia.



Entre las declaraciones realizadas ayer, la jerarca señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comenzó a tener una serie de reuniones virtuales con inversores japoneses con el objetivo de emitir un bono Samurái, es decir, un bono en yenes en el mercado japonés. La ministra destacó lo que había informado El País este viernes de que hace 10 años que Uruguay no emitía deuda en el mercado japonés.



“Estamos mirando con mucha expectativa el avance de estas conversaciones. En este mes se celebran los 100 años del relacionamiento de Uruguay con Japón y nos parecía una buena oportunidad para afianzar esos lazos con Asia en general y Japón en particular”, afirmó Arbeleche.



“Si hoy podemos pararnos donde estamos, mostrar señales auspiciosas y si podemos tener esta mirada en las reformas estructurales pendientes no es por casualidad”, concluyó .

La política económica “clave” El plan de vacunación contra el COVID-19 fue destacado por Arbeleche como “clave” para la recuperación pospandemia y dijo que es el “tema más importante de la política económica”. La vacunación “nos da la base donde nos paramos hoy”, afirmó la ministra y destacó que hay “medidas auspiciosas” en términos de inversión, empleo y avance de las reformas estructurales. “Tenemos señales alentadoras que hacen pensar que el crecimiento (económico) se está consolidando” y que el Producto Interno Bruto “crecerá 3,5% este año”, indicó.

Retiro gradual de contención El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres -quien también participó del evento en la Expo Prado- indicó que dada la etapa de retorno paulatino a la normalidad, en materia laboral es necesario “ir reduciendo” los diferentes mecanismos de ayuda empleados por el gobierno durante la crisis sanitaria como por ejemplo prórrogas en seguros de desempleo. Esa reducción debe hacerse “de forma gradual, cuidadosa, oportuna e inteligente para evitar costos sociales”, señaló Mieres.

Mejora la proyección de empleo Las autoridades del MEF asistieron esta semana a la comisión del Senado que estudia el proyecto de Rendición de Cuentas, instancia en la que actualizaron la estimación de empleo. “Somos más optimistas con el empleo” , indicó Arbeleche ayer y manifestó que pasaron de una estimación de creación de 27.800 nuevos puestos laborales a 45.000 puestos para este año. Además, destacó como positivo que hay cientos de millones de dólares en proyectos presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones.

Rompe lógica.

El canciller de la República, Francisco Bustillo afirmó que el Mercosur ha demostrado “incapacidad” para avanzar en la concreción de acuerdos comerciales y manifestó que Uruguay “quiere romper con esa lógica y ese quietismo”. El bloque actualmente es “en el mejor de los casos, una zona de libre comercio imperfecta”, dijo.