¿Cuáles son los precios de venta de casas y apartamentos en Maldonado, PDE y más?

Luego de Montevideo, la segunda ciudad más relevante del país para el sector inmobiliario es Maldonado. No solo porque del total de compraventas que se concretan por año un 20% se realiza en este departamento, sino también porque, según datos del Instituto Uruguay XXI, la relación de viviendas sobre población en Maldonado es superior al 100%.

Con esto como base, desde octubre del año pasado, Inmuebles Data -un proyecto de Economía de El País y de Inmuebles del Gallito Luis- comenzó a brindar las cifras relacionadas con el mercado de ventas en ese departamento dado que estas son un fuerte componente de la actividad inmobiliaria por ser activos buscados por inversores locales y del exterior.



La serie para Maldonado se inició en mayo de 2021. Desde entonces, la cantidad de propiedades a la venta evolucionó a la baja hasta julio del año pasado cuando comenzó a recuperarse y en diciembre se ubicaba 3,52% por encima del nivel de mayo.



Sin embargo, a partir de ahí la cantidad de propiedades a la venta evolucionó a la baja y se mantuvo por debajo de los niveles de diciembre, hasta que en abril volvió a ubicarse en un nivel similar al de diciembre.



En tanto, en mayo hubo 3,31% más ofertas de inmuebles a la venta en Maldonado que en el mes previo y 3,35% más que en diciembre pasado.



En tanto, hay 6,99% más propiedades ofrecidas para vender que en mayo de 2021.

Según el Índice de Precios de Ventas de Inmuebles Data para Maldonado, el precio solicitado en dólares evolucionó al alza entre junio y diciembre (inclusive) de 2021 y luego cayó en los cuatro meses siguientes.



En mayo, el precio de venta de inmuebles en Maldonado subió 1,41% frente a abril, aunque está 0,86% por debajo del de diciembre. En la comparación interanual (frente a mayo de 2021), hay un alza en los precios a la venta de 4,75%.



Al analizar lo ocurrido con el precio de venta de los inmuebles según se trate de casa o apartamento, los datos de mayo reflejan que la suba mensual estuvo impulsada por ambos tipos de vivienda. Los precios de apartamentos a la venta se incrementaron 0,61%, mientras que los de las casas subieron 0,83%, en ambos casos en comparación con el mes anterior.



Respecto a diciembre de 2021, los precios de venta de apartamentos están prácticamente estables (apenas 0,06% por encima) y los de casas bajaron 1,73%.



Ahora, ¿qué pasa con el precio del metro cuadrado (m2) en Maldonado? En mayo, el precio del m2 en ese departamento era de US$ 3.043 para apartamentos (0,3% más que en abril) y de US$ 1.868 para casas (1,58% menos que en el mes anterior).



En comparación con Montevideo, en mayo los precios del m2 en Maldonado estuvieron 16,23% en apartamentos y 8,64% en casas por encima de los precios registrados en Montevideo.

En el análisis de Inmuebles Data se señaló que “los promedios de valores solicitados son superiores en Maldonado que en Montevideo”, pero “como los promedios contienen a veces realidades muy distintas se seleccionaron algunas localidades con similitudes que permiten observar que las diferencias son casi nulas”.



Así por ejemplo, en mayo el precio del m2 en Punta Carretas (Montevideo) era US$ 3.164 y en José Ignacio (Maldonado) era US$ 3.090. A su vez, en Carrasco el precio del m2 era US$ 2.853 y en Punta del Este US$ 2.828.



“Como destaque se observa que el m2 más alto en estos departamentos se encuentra en Maldonado, más específicamente en la zona de Bikini, con un valor promedio de US$ 4.908 (el m2 más caro para una localidad en todo el país) y el mayor de Montevideo está en la zona de Club de Golf con un valor de promedio de US$ 3.869.



En cuanto a precios promedio de venta solicitados en Maldonado, en mayo alcanzaron a US$ 337.413 para un apartamento y US$ 527.532 para una casa. Esos valores estuvieron 75,31% y 84,49% respectivamente, más caros que los precios promedio de venta solicitados en la capital uruguaya.

Zonas caras y baratas

En apartamentos, según las cifras de Inmuebles Data de El País, la zona más cara es Bikini con un precio promedio del metro cuadrado (m2) de US$ 5.233 en mayo. Lo siguen José Ignacio (US$ 4.920), Manantiales (US$ 4.373 el m2), Sauce de Portezuelo (US$ 4.155 el m2), Montoya (US$ 4.080 el m2) y Portezuelo (US$ 4.055 el m2). Lomo de la Ballena, La Barra, Playa Mansa y Playa Brava completan las 10 zonas más caras con precios entre US$ 3.819 y US$ 3.423 el m2.



En cuanto a casas, en mayo el precio más caro estaba en San Vicente con US$ 3.227 el m2, seguido de Pinar del Faro (US$ 3.211 el m2), Península (US$ 3.170 el m2), Laguna Blanca (US$ 3.146 el m2) y José Ignacio (US$ 3.018 el m2).



Del otro lado, los precios más baratos de apartamentos en mayo estuvieron en Pan de Azúcar (US$ 650 el m2), seguido de San Carlos (US$ 1.516 el m2), Maldonado (US$ 1.962 el m2), San Francisco (US$ 2.197 el m2) y La Juanita (US$ 2.551). En lo que refiere a casas, los precios promedio del m2 estuvieron más baratos en La Capuera (US$ 634 por m2), Aiguá (US$ 706 el m2), Jardines del Hipódromo (US$ 782 el m2), Pan de Azúcar (US$ 952 el m2) y Gregorio Aznárez (US$ 969 el m2).