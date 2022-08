¿Cómo será la nueva regulación de las apuestas por Internet en Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Poder Legislativo estudia un proyecto de ley por el que se establecen normas sobre el juego online. Según el senador frenteamplista Mario Bergara, la idea es lograr “una visión integral de reorganización institucional que también involucra las responsabilidades regulatorias del juego online”.

Al comparacer ante la Comisión de Hacienda del Senado (donde está el proyecto) el director general de Casinos, Gustavo Anselmi manifestó que lo que habilita este proyecto de ley es un nuevo canal, una nueva herramienta para los casinos ya instalados en el país, que además de contar con las inversiones necesarias, dan muchos puestos de trabajo.



“Ellos necesitan un nuevo canal para explotar lo que hoy son los juegos online por Internet. No se trata más que de eso; no creemos que por tres o cuatro plataformas más que existan en el futuro se vaya a desmadrar el marco que tenemos de los juegos de azar en Uruguay. De esta forma quedarían perfectamente compensados los casinos, con su capítulo online, y los juegos de distribución de loterías, con sus apuestas deportivas online; creo que con esto no estamos pisando ni atacando nada de lo establecido”, afirmó Anselmi.



Se espera que se logren distribuir tres o cuatro plataformas: una o dos formarán parte de la Dirección General de Casinos -a través del sistema mixto y sistema tradicional- y cada casino privado tendrá una también.

La idea es que se implemente una plataforma de última generación de apuestas online que en Uruguay aún no se ha utilizado. Anselmi expresó que estas plataformas tienen todos los módulos necesarios para el ingreso, el registro, la parametrización de los jugadores, los sistemas de auditoría y de control. Con todos esos elementos se programa un software de ludopatía que incluye la parametrización de los clientes, los tiempos que pueden jugar, los montos máximos que pueden apostar y demás.



En materia de control, el asesor de la Dirección General de Casinos, Jaime Taffuri hizo énfasis en “una gran herramienta”: la ley 19.535. A través del artículo 245, esta ley facultó al Poder Ejecutivo -a través de la Dirección de Loterías y Quinielas- a bloquear determinados sitios web para combatir la proliferación de los juegos online. Esto se hizo partiendo de la ilicitud, ya que los juegos online están prohibidos. Es por ese motivo que se precisa que el Parlamento apruebe una ley específica para que la modalidad prospere.



A su vez, el director general de Casinos aclaró si los jugadores solo podrán jugar en Uruguay, o si también podrán hacerlo desde el exterior. “Los jugadores tienen que abrir sus cuentas desde Uruguay, lo que no quiere decir que aquellos que abren sus cuentas en nuestro país estando de viaje o siendo turistas que abrieron cuentas acá puedan jugar desde el exterior”.

El senador nacionalista Jorge Gandini afirmó que si esta ley se aprueba a futuro, desde el exterior no se podrá jugar, de la misma manera que los uruguayos no deberían poder jugar en sitios de apuestas online en el exterior.



Con este proyecto se intentará atacar a las apuestas online clandestinas, dándole un marco legislativo para que quienes opten por esta modalidad de juego tengan los resguardos y garantías que la ley otorga.



Como hoy en día la tecnología es muy cambiante, la normativa no quedará totalmente atada a una ley. Por eso, “la reglamentación es lo que se va a hacer en forma contundente para dejar varios de estos temas aclarados, tanto lo relacionado con las plataformas, con la seguridad, como también todo el tema de la ludopatía, que tanto preocupa”, dijo el subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza.

Funcionarios

En relación a los funcionarios de casinos del Estado, ¿cómo se aplicará esta modalidad de apuestas online a las partidas que cobran los empleados de los casinos? Jaime Taffuri, asesor de la Dirección General de Casinos, explicó que la utilidad bruta de la dirección ya tiene, previsto por ley, un determinado guarismo que pasa a integrar como beneficio salarial las partidas que cobran los funcionarios.



Para evitar confusiones entre funcionarios y la legislación existente, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se entendió que lo ideal es crear un fondo especial que se distribuya entre todos los funcionarios de casinos. Taffuri aclaró que ese fondo solamente estaría previsto para la utilidad bruta de la Dirección General de Casinos en el marco de esta modalidad que se proyecta. “La idea siempre fue que el fondo del 8% se componga solamente con ingresos de la Dirección General de Casinos y no de los demás operadores que puedan estar habilitados a trabajar con esta modalidad”, explicó.



Se crearán dos fondos donde el dinero que ingrese por medio de las apuestas online se distribuirá entre los funcionarios. Uno en el que los trabajadores participan de la utilidad del casino presencial y otro en el que los mismos participan de la explotación de casinos de juegos online.



Irastorza manifestó que la idea del Poder Ejecutivo es aprobar este proyecto de ley, ya que luego deberá estudiarlo la Cámara de Representantes.



“Es un tema que lo hemos analizado, pero va a requerir un estudio mucho más profundo”, sentenció.