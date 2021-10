Reforma jubilatoria: representantes de trabajadores, empresarios y jubilados hablan por primera vez del borrador

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



La dificultad para conseguir consensos en la interna de la Comisión de Expertos en Seguridad Social -que tiene como cometido realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo para la próxima reforma jubilatoria- ha quedado de manifiesto en diversas oportunidades (se pidió una prórroga en la etapa de diagnóstico y otras tres en la etapa de elaboración de recomendaciones) en el casi un año de trabajo que lleva.

Sin embargo, en lo que sí parecen coincidir los representantes en la CESS de los trabajadores, jubilados y empresarios es en que el tiempo para debatir y analizar las propuestas es escaso y también cuestionaron el cambio en la modalidad de trabajo que pasó de ser un debate en conjunto con todos los integrantes de la comisión a la presentación de un borrador por los representantes del oficialismo para discutirlo.

El pasado 6 de octubre, los nueve técnicos elegidos en representación de la coalición del gobierno presentaron en la CESS un primer borrador de recomendaciones para la reforma jubilatoria, el cual está sujeto a los “cambios, supresiones e incorporaciones” que se acuerden entre los 15 integrantes de la comisión. La CESS se tomará -en principio- hasta fin de este mes, para llegar al documento final de recomendaciones y luego el Poder Ejecutivo deberá redactar un proyecto de ley con su propuesta de reforma.

La comisión “había venido trabajando muy bien hasta junio pero luego hubo un cambio muy importante. El trabajo de la CESS se interrumpió abruptamente y se optó por este camino de que nueve de los 15 integrantes se pusieran a trabajar” por su lado. “Eso no estaba previsto en el origen y entiendo que se desdibujó el proceso de trabajo, por lo menos con un carácter colectivo como lo venía teniendo hasta ese momento”, afirmó el economista Hugo Bai, integrante de la CESS en representación del Pit-Cnt.



Las declaraciones fueron realizadas ayer en el marco del ciclo de conferencias En contexto, una iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas apoyada por Union Capital AFAP, en la que también participó Elvira Domínguez, delegada de las cámaras empresariales en la CESS; Gabriel Regalado, representante por la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) en la CESS y Marcos Rivero, gerente comercial de UniónCapital AFAP.

De acuerdo con Bai, desde el Pit-Cnt “no compartimos” el formato de diálogo social que eligió la presidencia de la CESS para abordar el debate y demandó que el gobierno “resuelva cuál va a ser su posicionamiento político” frente al primer borrador de recomendaciones presentado, dado que actualmente el documento “no representa la visión política ni del Poder Ejecutivo ni de ninguno de los integrantes de los partidos que integra la coalición”.



Esto implica para el economista una “complejidad adicional” en el diálogo social dado que “en cierta forma nadie se hace cargo de este documento técnico”. Además, Bai criticó el “poco tiempo” con el que han contado para analizar las propuestas de forma colectiva.



En una línea similar, Domínguez afirmó que el entramado empresarial “hubiese querido participar de todo el proceso” de debate y elaboración de propuestas pero dijo comprender la decisión de la presidencia de la CESS de avanzar en llegar a una línea de base solo con los representantes de la coalición.



Con lo que sí fue crítica la representante de los empresarios fue con el “poco tiempo que nos queda para analizar las propuestas” y además cuestionó que “en algunos casos las soluciones a las que se arribaron no son exactamente las que hubiésemos querido”.

Por su parte, Regalado manifestó que “la realidad terminó demostrando” que el período de tiempo que se le dio a la CESS para trabajar “es bastante escaso”. Si bien reconoció que la comisión “trabajó a buen ritmo y prácticamente sin descanso” durante todo el año, opinó que “estas discusiones llevan mucho tiempo”.



A su entender, la escasa duración del debate se terminó reflejando en el primer borrador de recomendaciones presentado. “Uno empieza a leer el documento y se tropieza a cada rato con aspectos que quedan abiertos, indefinidos o que se posponen para más adelante”, señaló el representante de Onajpu en la CESS.

El hecho de que haya temas “sin definición precisa” o cuyo debate se posterga para más adelante, lleva a que “pueda ser muy complicado” para el resto de la comisión “acompañar una carta abierta de acción” que luego sea discutida en un ámbito por fuera de la CESS dado que esas medidas “pueden tomar una dimensión que quizás nosotros no acompañemos”, manifestó Regalado.



“Tengo la sensación de que (la comisión) actuó de buena fe pero no le fue posible procesar tantos temas a la vez con un nivel de completitud que lleve a que el documento sea más específico. Indudablemente le faltó tiempo para afinar más el documento y para ir a propuestas concretas que permitan un mejor debate”, sentenció el representante de Onajpu.

Cambios en edad mínima de retiro

El documento presentado por los nueve representantes del oficialismo en la CESS planteó dos opciones de suba gradual de la edad mínima jubilatoria. Sobre este punto, el representante de los trabajadores en la comisión, Hugo Bai afirmó que comparten la idea de que “es necesario” que en el sistema la gente se jubile más tarde, pero discrepó en cuanto a la obligatoriedad del cambio.



“Creemos que no se debe hacer por la vía de obligar a quienes no están en condiciones de postergar la edad de retiro. Hay que lograr generar incentivos para que aquellos trabajadores que están en condiciones de hacerlo puedan realmente postergarla, pero no obligar a quienes no están en condiciones de hacerlo”, afirmó.