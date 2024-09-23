¿Qué destinos de viajes demandan más los uruguayos de cara al verano y qué precios tienen?

A pesar que durante la semana que pasó se desarrollaron las vacaciones de setiembre, los uruguayos ya comienzan a proyectar su agenda para la temporada de verano, que está a la vuelta de la esquina. En sintonía con esta estación, los destinos tradicionales de playa siguen destacándose entre los demás, aunque otros más peculiares también aparecen en el radar de los turistas debido a sus accesibles precios y mejora de conectividad aérea. En este sentido, ¿qué destinos son los más solicitados hasta el momento en las principales agencias de viaje locales y cómo creen que se desarrollará la venta en comparación a la temporada anterior?

Hiperviajes

El director de Hiperviajes y vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi), Fernando Riva, sostuvo que lo más atractivo y solicitado hasta el momento para el verano son destinos en Brasil y El Caribe, “complementando la temporada de sol y playa en Uruguay”.

En cuanto al país vecino, dijo que Florianópolis, Río de Janeiro, Recife y Búzios son los más elegidos.

En estos casos, en la página web de la compañía se destacan paquetes a dichos destinos. Si se desea ir a Florianópolis, cuentan con un paquete aéreo de seis noches de alojamiento y traslados por US$ 442 en base doble. Sin embargo, para quienes desean ir vía tierra, también cuentan con un paquete de siete noches más traslados y hotel por US$ 477 en base doble.

En cuanto a Río de Janeiro, cuentan con un paquete aéreo por siete noches por US$ 785, mientras que el de Búzios cuesta US$ 822 en base doble (con las mismas prestaciones que el anterior, solo que en este se le agregan traslados). En tanto, el paquete para Recife (con visitas a las islas de Fernando de Noronha) cuesta US$ 1.180 en base doble por siete noches de alojamiento.

Por otro lado, en lo que refiere a El Caribe, Riva resaltó que Punta Cana y Playa del Carmen siguen siendo los destinos estrella en dicha zona. Para el primer destino mencionado cuentan con un paquete de US$ 1.898 en base doble, por 10 noches de alojamiento en un hotel all inclusive más traslados. En cuanto a Playa del Carmen, el precio del paquete para enero es de US$ 1.414 en base doble por ocho noches de alojamiento, pasaje aéreo y traslados.

Consultado sobre cómo cree que se comportarán los niveles de venta generales de paquetes para este verano, Riva manifestó que estiman un aumento entre un 25% y 30% de ventas en relación al 2023, producto de una mayor cantidad de asientos de aviones disponibles ante el aumento de la conectividad a estos destinos por parte de compañías como GOL y Sky Airlines.

A su vez, hizo hincapié en otro destino que “viene creciendo bastante” ya que por el momento es “económicamente más accesible”: Chile. En este caso, resaltó que a nivel coyuntural se ha mantenido entre los destinos más destacados durante todo el año, suplantando a la Argentina en comparación al año pasado, momento en donde la brecha cambiaria con el país vecino era más notoria.

Con respecto a los paquetes para los cruceros, el vicepresidente de Audavi y director de Hiperviajes dijo que hasta el momento no hay crecimiento de escalas en comparación a la temporada 2023-2024, por lo que estiman que el nivel de ventas se mantendrá en relación al año pasado, sin cambios abruptos. A modo de ejemplo. cuentan con un paquete para el crucero Costa Favolosa (con salida el 28 de enero) a US$ 843 en base doble más dos niños por ocho noches, sumado a otro paquete para el crucero MSC Armonía (con salida el 24 de diciembre) por US$ 846 en base doble por siete noches.

Crucero, imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

Cabe destacar que durante la temporada 2023-2024 arribaron, según el subsecretario del Ministerio de Turismo (Mintur), Remo Monzeglio, unos 324.170 cruceristas, de los cuales el 73% descendieron en Montevideo y el otro 27% en Punta del Este, dejando un gasto total de US$ 17.153.153, el cual estuvo repartido en un 78% en Montevideo y en un 22% en Punta del Este.

TocToc Viajes

Por su parte, Andrés Gil, gerente de TocToc Viajes, resaltó que hasta el momento el 60% de los paquetes vendidos se han repartido entre Brasil y El Caribe.

En este sentido, indicó que Río de Janeiro se posiciona como el destino “súper destacado” para las vacaciones del 2025 como resultado de la oferta directa que hay hacia allí, ante el reciente desarrollo de conexiones con dicho destino por parte de compañías aéreas como Gol y JetSmart, por lo que se ha convertido en el destino “vedette” hasta el momento.

Esta agencia cuenta con un paquete de viaje aéreo a dicha ciudad para el mes de enero a US$ 891 por siete noches.

Por el lado de El Caribe, Gil afirmó que los destinos estrella en este caso siguen siendo Cancún y Punta Cana. En esta línea, el precio del paquete para el primer destino mencionado es de US$ 1.574 por siete noches, sumado a que aún cuentan con un paquete aéreo para el segundo destino por US$ 1.693, también por siete noches.

“Creemos que va a ser una temporada muy buena. Por un tema de conectividad, este año estamos 33% arriba de asientos respecto al 2023 y 10% más en comparación al 2019”, dijo Gil.