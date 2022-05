El proyecto “faraónico” de ciudad del futuro al estilo Silicon Valley en Uruguay: ¿de qué trata?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Admiten que es un proyecto “ambicioso” y saben que recién podrán recuperar lo invertido dentro de 20 o 30 años, pero ese no es un obstáculo porque tienen claro que +Colonia será un emprendimiento “faraónico”.

Así lo afirmó a El País el inversor argentino y residente uruguayo, Eduardo Bastitta, hijo de Carlos, un empresario que hace 35 años cruzó el Río de la Plata con el deseo de invertir en el país.



El objetivo de +Colonia es crear una urbanización accesible, enfocada en el mundo de la economía del conocimiento y la innovación en la cual los jóvenes de entre 25 y 35 años tendrán un rol protagónico. En definitiva, una “ciudad del futuro”, indicó Bastitta. El sueño a mediano y largo plazo es que el proyecto urbanístico se convierta en una ciudad que sea un polo tecnológico, al estilo de Silicon Valley en Estados Unidos.



Pasaron 35 años desde que los Bastitta compraron 520 hectáreas en la zona de El Calabrés -ubicada entre el puerto y el aeropuerto Laguna de los Patos, en el departamento de Colonia-, hasta el lanzamiento de este proyecto. En el transcurso de los últimos años, el predio tuvo un par de iniciativas para la construcción de barrios privados pero quedaron truncos porque apuntaban a un público “muy exclusivo, elitista y acotado”, según indicó Bastitta, líder de +Colonia junto con otros empresarios como Meliton González del Solar, Geraldine Assmus y Francisco Okecki.

“Además esos proyectos no resolvían algo fundamental que es la generación de empleo y la construcción de la matriz productiva”, señaló el empresario.



Ese es uno de los principales objetivos del proyecto, lograr que en +Colonia se instalen empresas del mundo de la economía del conocimiento y que desarrollen sus propios barrios y distritos, con la consiguiente creación de puestos de trabajo para sus empleados y comunidades.



El emprendimiento prevé en una primera instancia, la construcción de entre 600 a 800 unidades residenciales distribuidas en ocho a 10 edificios, plazas y otros espacios públicos, y unos 5.000 metros cuadrados (m2) de oficinas y comercios. Ese primero paso demandará una inversión de aproximadamente unos US$ 100 millones y es denominado por los empresarios como el “núcleo urbano inicial”. Según Bastitta implica “el corazón del embrión” de +Colonia.



“Todo proyecto que no tiene un primer paso concreto, realizable, tangible, queda en un lindo sueño que nunca se concreta. En este tipo de emprendimientos faraónicos, ese primer paso es vital y por eso es nuestra obsesión”, indicó Bastitta.



El proyecto recibió luz verde el pasado viernes 29 de abril, luego de que la Junta Departamental de Colonia aprobara el contrato plan por 19 votos a favor y 10 en contra. “Buscamos apoyo de todas las fuerzas políticas, hay algunos ediles que no acompañan porque tienen ideologías muy extremas y no creen en la iniciativa privada pero sabemos que contamos con buen apoyo en los tres partidos políticos”, señaló el empresario.

Desde +Colonia estiman que entre septiembre y octubre de este año se realice el lanzamiento comercial de las unidades residenciales y que antes de fin de año comiencen las obras. Actualmente las tierras están siendo divididas entre los desarrolladores inmobiliarios privados, quienes junto con los bancos son dos aristas clave del proyecto.



Los apartamentos tendrán entre 30m2 a 50m2 y según Bastitta el hecho de que sean unidades chicas es lo que permitirá que los jóvenes puedan acceder a esas viviendas. El tamaño, sumado a ”la gran posibilidad que ofrece Uruguay en términos de acceso al crédito hipotecario”, es lo que permitirá “que los jóvenes tengan un ticket de acceso razonablemente bajo para vivir en la ciudad del futuro”, señaló Bastitta.



Al ser consultado respecto a cuánto costará un apartamento en +Colonia, el empresario estimó que cada m2 tendrá un costo de unos US$ 2.500, por lo que una unidad de 30 m2 valdría entre US$ 75.000 y US$ 80.000, aproximadamente.



Sobre este punto, Bastitta señaló que los bancos con los que trabajará +Colonia ofrecerán crédito a 25 años con tasas de interés por debajo del 4%. Con esas “facilidades” dijo que “se estaría logrando acceder a una unidad con cuotas mensuales de unos US$ 300, un precio muy razonable para el nivel de accesibilidad que requiere este público masivo de jóvenes” al que quiere atraer +Colonia, afirmó el empresario.



“Para que este proyecto traccione tiene que generar empleo, para eso tenemos que enmarcarlo en el mundo de la tecnología y para eso tenemos que atraer jóvenes, es una regla de tres simple. Necesariamente el gran desafío para que este sea un proyecto revolucionario desde el punto de vista del desarrollo, la innovación y la generación de empleo, es lograr atraerlos a ellos”, concluyó Bastitta.

¿Cuántos nuevos empleos se crearán?

Se estima que en el primer paso del proyecto, se creen aproximadamente entre 600 y 800 empleos. Según indicó Bastitta, en este proyecto la creación de empleo “debe pensarse desde tres aristas diferentes”. La primera vinculada al empleo generado por las empresas de la economía del conocimiento que se instalen en +Colonia. “Ese es el empleo mejor pago, el de mayor valor agregado, son los que trabajan y viven en la ciudad”, explicó el empresario. Sin embargo, destacó que hay otras dos aristas de generación de empleo “muy importantes” que tienen que ver con los servicios vinculados al funcionamiento de la nueva ciudad, personal de mantenimiento, supermercados, restaurantes, entre otros; así como el personal vinculado a las obras de construcción del proyecto. “Además, se estima aproximadamente un empleo directo y otro indirecto por cada 30 m2, vamos a estar desarrollando, 30.000 m2 inicialmente así que serían 1.000 empleos directos y 1.000 indirectos aproximadamente”, dijo Bastitta.

“Conversamos con las grandes tecnológicas”



Además de la construcción de viviendas, plazas, comercios, instituciones educativas, gimnasios y otros espacios de esparcimiento, el proyecto +Colonia se basa en la creación de un polo tecnológico, de innovación, y para eso prevé la construcción de oficinas mediante la llegada de unas 50 compañías tecnológicas y de exportación de servicios, de gran tamaño y también pequeñas tipo startup.



En ese sentido, el empresario Bastitta dijo a El País que “desde hace mucho tiempo conversamos con las grandes compañías tecnológicas” para evaluar la posibilidad de que las empresas creen distritos que les permitan atraer a los jóvenes y así retener el talento, uno de los “grandes desafíos” de este tipo de compañías actualmente, según Bastitta.



“El objetivo es que las empresas puedan desarrollar sus propios barrios, no solo sus oficinas sino también residencias, lugares de esparcimiento, bares y usar su posición para darles a sus empleados beneficios de retención y capacitación. Es darle la posibilidad a las compañías de desarrollar y administrar su propio distrito”, explicó Bastitta.

Al ser consultado respecto a cuáles podrían ser las empresas que se instalen en +Colonia, Bastitta señaló que “el nicho general y con las que estamos hablando” son las empresas de tecnología y exportación de servicios. A modo de ejemplo comentó que algunas de las grandes son: PwC, KPMG, Deloitte, Microsoft, IBM, Globant, entre otras.



Asimismo, indicó que “hay todo un abanico de empresas medianas y chicas, startup tecnológicas que son muy atractivas” para los jóvenes que busca cautivar +Colonia.