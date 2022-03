¿Qué precios de compraventa de inmuebles hay en Maldonado, Punta del Este y alrededores?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de Montevideo, la segunda ciudad más relevante del país para el sector inmobiliario es Maldonado. No solo porque del total de compraventas que se concretan por año un 20% se realiza en este departamento, sino también porque, según datos del Instituto Uruguay XXI, la relación de viviendas sobre población en Maldonado es superior al 100%.

Con esto como base, desde octubre del año pasado, Inmuebles Data -un proyecto de El País y de Inmuebles del Gallito Luis-comenzó a brindar las cifras relacionadas con el mercado de ventas en ese departamento dado que estas son un fuerte componente de la actividad inmobiliaria por ser activos buscados por inversores locales y del exterior.



La serie para Maldonado se inició en mayo de 2021. Desde entonces, la cantidad de propiedades a la venta evolucionó a la baja hasta julio del año pasado cuando comenzó a recuperarse y en diciembre se ubicaba 3,52% por encima del nivel de mayo.



Sin embargo, a partir de ahí la cantidad de propiedades a la venta evolucionó a la baja. En este sentido, en enero el indicador se ubicó en 2,99% por encima del nivel de mayo, pero implicó una baja de 0,51% frente al mes anterior.

En tanto, en febrero hubo 3,34% menos ofertas de inmuebles a la venta en Maldonado que en el mes previo y el indicador estuvo en niveles similares a los registrados entre septiembre y octubre de 2021, al ubicarse 0,45% por debajo del nivel de mayo.



Según el Índice de Precios de Ventas de Inmuebles Data para Maldonado, el precio solicitado en dólares -que venía evolucionando al alza de manera ininterrumpida desde mayo- cayó en enero al ubicarse en 5,42% luego de haber registrado una suba acumulada de 5,66% en diciembre.



La caída continuó acentuándose en el mes de febrero cuando el indicador se ubicó en 4,88%, lo que significó una baja de 0,51% respecto al mes anterior.



Al analizar lo ocurrido con el precio de venta de los inmuebles según se trate de casa o apartamento, los datos de febrero reflejan que la baja mensual estuvo impulsada por un descenso en los apartamentos (cayó 1,03% frente a enero), mientras que el precio de las casas se incrementó 0,37% en comparación con el mes anterior.

Ahora, ¿qué pasa con el precio del metro cuadrado (m2) en Maldonado? En enero, el precio del m2 en ese departamento era de US$ 3.032 para apartamentos (0,1% más que en diciembre) y de US$ 1.869 para casas (0,8% menos que en el mes anterior).



En tanto, en febrero, el precio del m2 en Maldonado fue de US$ 3.020 para apartamentos y de US$ 1.863 para casas. Esos valores estuvieron 0,4% y 0,32% por debajo de los precios verificados en enero, respectivamente.



En comparación con Montevideo, en febrero los precios del m2 en Maldonado para apartamentos estuvieron 13,94% en apartamentos y 11,36% en casas por encima de los precios registrados en Montevideo.



En cuanto a precios promedio de venta solicitados en Maldonado, en enero alcanzaron a US$ 337.940 para un apartamento y US$ 527.529 para una casa. Esos valores estuvieron 76,25% y 78,36% respectivamente, más caros que los precios promedio de venta solicitados en la capital uruguaya.

En tanto, en febrero los precios promedio de venta solicitados en Maldonado alcanzaron a US$ 334.464 para un apartamento y US$ 529.464 para una casa. Esos valores estuvieron 74,01% y 78,73% respectivamente, más caros que los precios promedio de venta solicitados en Montevideo.

Zonas caras y baratas

En apartamentos, según las cifras de Inmuebles Data de El País, la zona más cara es Bikini con un precio promedio del metro cuadrado (m2) de US$ 4.814 en febrero. Lo siguen José Ignacio (US$ 4.498), Montoya con un valor promedio de US$ 4.334, Manantiales (US$ 4.136 el m2) y Sauce de Portezuelo (US$ 4.061 el m2).



En cuanto a casas, en febrero el precio más caro está en Pinar del Faro con US$ 3.660 el m2, lo siguen: Península (US$ 3.367 el m2), San Vicente (US$ 3.266 el m2), Laguna Blanca (US$ 3.166 el m2) y José Ignacio (US$ 2.952 el m2).



Del otro lado, los precios más baratos de apartamentos en febrero estuvieron en Pan de Azúcar (US$ 750 el m2), seguido de San Carlos (US$ 1.432 el m2), Maldonado (US$ 1.955 el m2), Pinares (US$ 2.654 el m2) y San Francisco (US$ 2.707 el m2). En tanto, en lo que refiere a casas, los precios promedio del m2 estuvieron más baratos en La Capuera (US$ 666 por m2), seguido de Aiguá (US$ 946 el m2), Pan de Azúcar (US$ 948 el m2), Jardines del Hipódromo (US$ 976 el m2) y Gregorio Aznárez (US$ 978 el m2).