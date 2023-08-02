¿Por qué la economía uruguaya tuvo “cierto deterioro” en el segundo trimestre, según el Banco Central?

Redacción El País

En base a indicadores parciales de actividad, la economía uruguaya habría mostrado “cierto deterioro” en el segundo trimestre, analizó el Banco Central (BCU) en su reciente Informe de Política Monetaria correspondiente al período abril-junio. Los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre se conocerán recién a mediados de septiembre.

Según el BCU ese “cierto deterioro” se habría dado “al influjo de los efectos de la sequía sobre la producción y exportaciones del sector agropecuario”.

Así, “las exportaciones de bienes en términos constantes (sin ventas desde zonas francas) mostrarían una contracción. Con datos preliminares a junio habrían presentado un descenso desestacionalizado en torno a 15% frente al primer trimestre, con una importancia incidencia a la baja de los cultivos”, afirmó el reporte.

“Por su parte, las importaciones de bienes de capital mostrarían un descenso leve en la comparación desestacionalizada frente al trimestre previo”, señaló el BCU.

“En tanto, las importaciones de bienes intermedios sin energéticos, tras haber mostrado un muy leve descenso en el primer trimestre, se recuperarían en el segundo trimestre del año (con datos preliminares a junio)”, agregó.

En cuanto a la industria manufacturera tanto la producción total como la del núcleo (excluye la refinería de Ancap, las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata y la planta de concentrados de Pepsico), “exhibieron un freno en la recuperación que se había observado a comienzo de año. En concreto, en el promedio abril-mayo ambas mediciones presentan un descenso cercano a 0,5% desestacionalizado frente al promedio del primer trimestre”, analizó el BCU.

Las importaciones de bienes de consumo sin automóviles en términos constantes “aumentarían cerca de 3% desestacionalizado” en el segundo trimestre, según el reporte.

“Por su parte, las ventas de autos presentan un leve descenso en el promedio del trimestre desestacionalizado, mientras que el Índice de Confianza del Consumidor también retrocede en los últimos meses, ubicándose en junio en niveles de moderado pesimismo”, añadió.

“Del lado de los servicios importados, el marcado dinamismo del turismo emisivo (es decir, uruguayos que salen del país) se mantuvo durante el segundo trimestre”, concluyó.

Para 2023 el BCU prevé que el PIB crezca en el entorno de 1%, algo menos que la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas que estima una expansión de 1,3%.