Polémica en Caja Profesional: remueven de las sesiones al “octavo director”

Al gerente general de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), Miguel Sánchez le dicen el “octavo director” por el poder que afirman que tiene en la interna del organismo, según consta en múltiples actas de las sesiones del directorio.

Sin embargo, la mayor parte del actual directorio entiende que el funcionario interfiere negativamente en el normal desarrollo de las sesiones, por lo que el pasado 4 de agosto se votó la remoción de Sánchez de las reuniones del directorio.



Si bien de las sesiones participan los siete directores de la Caja Profesional (cinco electos y dos delegados por el Poder Ejecutivo), por reglamento, quien preside el directorio puede solicitar la presencia de otra persona durante las reuniones. En los últimos años, esa persona fue Sánchez, pero desde que asumieron las nuevas autoridades del directorio han cuestionado su activa participación. El gerente general no vota en las sesiones, pero según consta en las actas del directorio, sí interactúa, debate y propone a la par de los directores. Fuentes del organismo dijeron a El País que Sánchez “muchas veces le hace cambiar de decisión a algunos directores”.

La votación para remover a Sánchez -quien ya no participó de la sesión del jueves pasado- fue votada por los cinco directores electos y por uno de los delegados del Ejecutivo, mientras que el otro delegado, Gerardo López Secchi, se abstuvo.



El tema no es nuevo para la Cjppu ni para el propio Sánchez. De hecho, en el primer semestre del año ya se había aprobado la remoción del gerente general de las sesiones, pero luego el tema fue reconsiderado a pedido del vicepresidente Daniel Alza, quien en ese momento argumentó que su cambio de voto tenía que ver con que su agrupación valoraba como favorable la presencia de Sánchez en las sesiones.

Sin embargo, la situación se volvió a repetir esta semana dado que Alza solicitó nuevamente que el directorio reconsidere el tema de Sánchez en la sesión de hoy. El vicepresidente no participó de la votación la semana pasada pero sí lo hizo su suplente, quien acompañó la decisión de que el gerente general no participe de las reuniones. El País se comunicó con Alza para saber los motivos de su solicitud pero el vicepresidente de la caja no quiso hacer comentarios.



Mientras tanto, en la interna de la Cjppu hay incertidumbre respecto a qué pueda ocurrir en la sesión de hoy y creen que si la votación se revierte es porque hay un escenario “arreglado”.