Polémica en la Caja Profesional: discuten rebaja a sueldos de gerentes, pero todavía sin consenso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) analiza una rebaja salarial de los gerentes del organismo, pero aún no hay consenso entre sus integrantes sobre cuándo hacerlo.

A inicios de este mes, el director secretario de la Caja Profesional por la lista 35, Blauco Rodríguez presentó una moción para que el organismo empezara a aplicar el artículo 744 de la ley de Presupuesto -que topea el nivel de ingresos que pueden percibir quienes prestan servicios a personas de derecho público no estatal, como es la Cjppu- y poder así realizar la rebaja salarial de las gerencias pero esta no fue aprobada.



Según pudo saber El País, en el directorio la moción fue rechazada por cuatro votos a tres. A favor votaron los directores Rodríguez, Odel Abisab y Fernando Rodríguez Sanguinetti y en contra votaron la presidenta, Virginia Romero, el vicepresidente Daniel Alza y los delegados por el gobierno, Luis González Ríos y Gerardo López Secchi.

El director secretario de la Cjjpu explicó a El País que quienes votaron en contra lo hicieron porque están a la espera de una respuesta por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) respecto a si los gerentes del organismo podían ampararse en algunas de las excepciones de la normativa para que su salario no sea rebajado.



La normativa dice que estas personas no podrán percibir “ingresos salariales mensuales permanentes superiores” al de un “subsecretario de Estado”.



“La consulta a OPP se envió a fines de diciembre, estamos en marzo y no tenemos respuesta, para mí esa ya era una respuesta. Había que aplicarla (a la ley) desde ese día porque hay muchas decisiones que el directorio tiene que tomar ya, pero se decidió seguir esperando”, indicó Rodríguez.

Según los datos a los que accedió El País, a julio de 2021, el gerente general percibía un salario nominal de $ 656.462 (unos $ 319.898 líquidos), mientras que los seis gerentes recibían un salario nominal promedio de $ 325.315 (unos $ 211.018 líquidos). Para tener una idea, el presidente de la República tiene un salario líquido de $ 403.242.