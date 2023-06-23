Pix, el medio de pago más utilizado por los brasileños planea desembarcar en Punta del Este

Redacción El País

El sueño del Banco Central (BCU) en métodos de pagos, por el que está trabajando para poner en marcha a fines de este año, es una realidad en Brasil y una empresa de ese país planea desembarcar en Punta del Este, para los turistas brasileños que lleguen al balneario.

El método de pagos Pix, que funciona como pago instantáneo a través del escaneo de un código QR con un celular o tablet, llegó a 141,6 millones de usuarios (66% de la población brasileña) en diciembre de 2022, con alrededor de 550 millones de claves registradas. Según el Banco Central de Brasil, este método de pago mueve en promedio más de US$ 6 billones cada 24 horas.

En línea con esto, la empresa de pagos electrónicos, PagBrasil, anunció el lanzamiento de Pix Internacional, esperando llegar a US$ 1,2 billones anuales en volumen transado con pagos instantáneos fuera del país.

Para esto, además de querer desembarcar en Argentina y Estados Unidos, se encuentra en negociaciones con la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) y otros establecimientos como estaciones de servicio, comercios, hoteles, entre otros, para ofrecer este método de pago a usuarios financieros de Brasil.

Según datos del Bacen, el año pasado los brasileños gastaron US$ 12,18 billones en viajes al exterior, un aumento del 132% en comparación con 2021.

“PagBrasil quiere estar donde están los brasileños. En estos países, la solución estará completamente operativa en la temporada de verano 2023-2024, con una aceptación importante”, dijo Alex Hoffmann, CEO y cofundador de la compañía.

¿Cómo funciona? Cuando el cliente brasileño elige la opción de pago con Pix, el comerciante ingresa el monto, el CPF (registro de contribuyente) del cliente y la moneda de facturación (dólar o euro). El valor convertido en reales se muestra al cliente brasileño, antes de realizar el pago y con tasa de cambio garantizada, es decir, manteniendo la tasa en el momento de la transacción.

“Como funciona en Brasil, desde el momento en que el consumidor elige pagar con Pix, se genera un Código QR para escanear. Al finalizar la transacción, aparece un aviso de confirmación de pago en la pantalla del dispositivo, donde también es posible generar un recibo para ser enviado al cliente por correo electrónico”, señaló Hoffmann.

Este método de pago, según la empresa, cuenta con costos de transacción más baratos para los turistas brasileños y comerciantes. A las tarjetas de crédito se les cobran tasas de cambio y un Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) del 5,38%. Con Pix Internacional, el consumidor brasileño tendría la moneda convertida a reales instantáneamente, pagando solo el 0,38% de IOF y una tasa de cambio más baja que cuando paga con tarjeta, según la empresa.

A su vez, explicaron que los comerciantes en el exterior también podrán contar con tasas de descuento más bajas que en las transacciones con tarjeta y con ingresos adicionales, resultantes del incentivo extra que tendrán los clientes brasileños al momento de pagar.