Petróleo Brent retomó su ascenso y ya cotiza en US$ 56,57 por barril

El barril de crudo Brent (referencia de Ancap) para entrega en marzo cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 56,57, un 4,44% más que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, acabó la sesión con un aumento de US$ 2,4 respecto a la última negociación, cuando finalizó en US$ 54,16.

De esta forma el precio del oro negro se recuperó después del duro golpe que sufrió ayer, con una caída del 6,47% que amenazó la tendencia positiva que ha marcado a los últimos días.

El petróleo volvió a la tónica ascendente en una jornada en la que la petrolera brasileña Petrobras anunció el descubrimiento de nuevas acumulaciones de petróleo en aguas profundas del Océano Atlántico, próximas a la camada de reservas de hidrocarburos conocida como Presal.

Por otra parte el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) terminó con una suba del 4,19%, remontando en parte el importante retroceso del miércoles, y acabó en US$ 50,48 el barril. Al cierre de la sesión en Nueva York (Nymex), los contratos futuros para entrega en marzo, subieron US$ 2,03.

InternacionalEFE