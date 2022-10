“A estas payasadas no vengo más”: se tensa la relación entre la Caja Profesional y el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un plazo “no mayor a un mes” se suponía que el gobierno y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) llegarían a un acuerdo para tener redactado un anteproyecto de reforma del organismo. Ese plazo inicial había sido anunciado en mayo por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pero cinco meses después, las partes siguen sin llegar a un acuerdo.

Aunque el gobierno y la presidencia del directorio de la Cjppu afirman que ha habido avances en las negociaciones, en la interna del instituto discrepan con esta visión y critican el accionar de las autoridades del MTSS.



En efecto, en la última reunión de la comisión -creada por integrantes de la caja y el gobierno-, el director en representación de los activos, Fernando Rodríguez Sanguinetti, abandonó la mesa de negociación y no participará más de la misma. La decisión fue tomada luego de una discusión que mantuvo con el director nacional de Seguridad Social del MTSS, Daniel García Zeballos.



El conflicto se generó cuando las partes estaban discutiendo la propuesta presentada -y aprobada por la mayoría del directorio- de la Caja. Durante el intercambio, Rodríguez Sanguinetti opinó de forma contraria a la propuesta y García Zeballos cuestionó que el director expusiera su “posición personal”.



Al ser consultado por El País, el director de la caja dijo que lo de García Zeballos fue “un exabrupto” y que lo cuestionó por “pensar diferente”.

“Me increpó diciéndome en calidad de qué opinaba yo en esa mesa, cuando hace meses que nos reunimos y sabe que lo hago en representación de los afiliados. Le dije que si le molestaba me retiraba, pidieron un cuarto intermedio para convencerme pero dije que no, a estas payasadas no vengo más. Me retiré y no voy más, que vayan los (delegados) del Poder Ejecutivo que son los empleados. No va a haber muchas novedades igual”, criticó Rodríguez Sanguinetti.



Por su parte, García Zeballos dijo a El País que la reunión era para discutir la propuesta presentada por la Caja y no para analizar la “postura personal” del director de la Cjppu.



“Rodríguez Sanguinetti empezó a decir un discurso (que estaba) más allá de la propuesta de la Caja. Era una propuesta personal de él, que la vino repitiendo durante varias reuniones, a lo cual le dije que no íbamos a hablar sobre su posición personal. Según él, vio afectada su libertad de expresión por parte mía, (dijo) que le estaba coartando sus derechos a expresar sus ideas y bueno se retiró. La verdad no me interesa, no gasto pólvora en chimango. Él está jugando su partido y su show”, justificó.

Una interna dividida

Más allá del conflicto entre el director del MTSS y el de la Cjppu, desde el gobierno afirmaron que van a haber más reuniones “para seguir avanzando” en la reforma del organismo.



“No manejamos plazos de antemano, pero va a ser lo antes posible. Esto hay que manejarlo con mucha paciencia y tranquilidad porque hay que negociar”, indicó García Zeballos.



En la misma línea, la presidenta de la Cjppu, Virginia Romero dijo a El País que si bien “se están terminando los plazos”, tanto la Caja como el gobierno tienen puesto “el pie en el acelerador”.



La presidenta del organismo admitió que si bien “todavía no hay nada” definido con el Poder Ejecutivo y que sabe que parte del directorio opina que no hay progresos, su postura es que “se está avanzando” en las negociaciones.



“Siempre dije que íbamos a llegar a un acuerdo (con el gobierno) y que todos teníamos que pagar, esa siempre ha sido mi postura. Estamos ajustando los números pero sí estamos negociando. Ellos piensan que no (en alusión a algunos integrantes del directorio) y yo pienso que sí”, afirmó Romero.

El accionar del gobierno es “una falta de respeto y una tomada de pelo”, criticó Rodríguez. “No hay negociaciones ni intercambio, solo escuchamos a ver qué más nos exigen. Si el Ejecutivo va a hacer una ley, que la haga de una vez y nos opondremos a lo que queramos, pero estar meses y meses negociando nada me parece que no. Y además tener que callarnos la boca por orden del Poder Ejecutivo, no, conmigo no tuvieron suerte”, sentenció Rodríguez.



Las declaraciones de la presidenta de la Cjppu y del director, dejan en evidencia la división interna en la Caja.



En la gran mayoría de las instancias de votación han quedado dos bloques divididos, por un lado, los dos delegados del Poder Ejecutivo, Luis González Ríos y Gerardo López Secchi, junto con la presidenta y el vicepresidente, Daniel Alza; y por otro lado, los dos directores en representación de los afiliados activos, Rodríguez Sanguinetti y Blauco Rodríguez. Mientras que el director en representación de los jubilados, Odel Abisab ha mantenido mayoritariamente una postura contraria a la de ambos bloques.



Según pudo saber El País en base a fuentes que participan de la negociación, actualmente las partes ultiman detalles en relación al porcentaje de la tasa de aportes de los activos, el cual estiman podría pasar del 16,5% actual a 19%; la suba de la edad de retiro a 65 años, con un período de transición de tres o cinco años; un impuesto a los pasivos del 7% en promedio de lo que reciben de jubilación (algunos podrían pagar hasta 9%); una cláusula gatillo que establece que si las finanzas de la Cjppu no se recomponen, la tasa de aportes de los activos aumentaría de 0,5% o 1% hasta llegar al 22,5%, entre otros aspectos.