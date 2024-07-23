Luego de dos subas consecutivas, la semana empezó con el dólar operando a la baja

Redacción El País

El valor del dólar continúa oscilando y bajó -0,84%, cotizando en un valor promedio de $ 40,116. Ayer, la divisa osciló entre $ 40,000 y $ 40,160 para cerrar finalmente en $ 40,130. El valor de cierre cae -0,57% respecto al anterior. En lo va de julio el dólar sube 0,32% y en el año 2,80%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se hicieron 56 operaciones por US$ 28,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó -0,15 para la compra y -0,25 para la venta, cerrando en $ 38,95 y $ 41,35 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el aumento fue de 0,10% y cerró en 5,560 reales. En el mes sube 0,02% y en lo que va del año 14,84%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,04% y cotizó en 927,08 pesos argentinos. En lo que va de julio sube 1,65% y en 2024 14,67%. El dólar Blue cerró en 1.440 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país, bajó una unidad (-1,3%) y cerró en 78 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización a la baja, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos americanos). En lo que va del mes el riesgo país sube cinco unidades (6,8%) y en 2024 ocho puntos básicos (11,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio fue 8,5%, igual al valor objetivo fijado por el Banco Central.