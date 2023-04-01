Los pagos electrónicos le ganan cada vez más terreno al efectivo y llegan a $ 7 de cada $ 10 gastados

En el segundo semestre de 2022 se registraron unos 53 millones de transferencias interbancarias, lo que representa un alza de 13% interanual. También los pagos digitales han ganado terreno y están en franco crecimiento. Esto se desprende del reporte “Sistemas de Pagos Minorista” del BCU publicado ayer.

El informe señala que, al cierre de 2022, el parque total de plásticos emitidos en el territorio nacional se ubicó en 3.494.938, esto es, casi 46.000 tarjetas más que las emitidas a junio de 2022. A su vez, se verificaron prácticamente 30.000 tarjetahabientes más respecto a la primera mitad del año, manteniéndose estable en 2,5 la cantidad promedio de tarjetas por tarjetahabiente.

El 87% de las transacciones correspondió a operaciones de compra de bienes y servicios (incluidos los débitos automáticos), las que se incrementaron 29% en términos interanuales. El resto se debió a transacciones de retiro de efectivo.

Por su parte, el monto total operado en pesos con dinero electrónico en el segundo semestre de 2022 tuvo un alza interanual del orden del 12%. En particular, el monto de las operaciones de compra de bienes y servicios (incluidos los débitos automáticos) aumentó 30%.

Si se analizan las cifras globales de tarjetas (débito, crédito y dinero electrónico), los volúmenes transaccionales registraron en la segunda mitad de 2022 un aumento del 20% en términos interanuales.

Se ha registrado incremento de las operaciones en esos tres instrumentos de pago mencionados, en especial las transacciones con dinero electrónico (29%).

Canales

La cantidad de operaciones procesadas por los proveedores de servicios de pago y cobranza (pagos web, pagos móviles, remesas, etcétera), verificaron un aumento interanual de 7% en el segundo semestre de 2022.

Las redes de pago y cobranza tradicionales (presenciales) siguen concentrando la mayor parte de las operaciones con una participación de 88%, sin embargo las redes digitales han ido subiendo su participación. Estas pasaron de representar el 3% del total en 2018 al 12% en 2022.

Con relación a los pagos web, se mantuvo la tendencia al alza en la cantidad de transacciones; el aumento del volumen total operado fue del 21% interanual. Por su parte, el número de operaciones de los pagos móviles tuvo un aumento del 20% interanual.

Si se compara el 2022 con el 2021, la cantidad de pagos web pasó de 43 a 54 millones (25% de aumento), mientras que los realizados por aplicaciones móviles subieron de 8,1 a 10,3 millones (27% de aumento), lo que evidencia un creciente uso de herramientas de pago por internet.

El IPET, Índice de Pagos Electrónicos (tarjetas, transferencias, pagos móviles, etc.) sobre los Tradicionales (retiro de efectivo en cajeros y cheques) alcanzó un máximo en el segundo semestre de 2022 de 70%. Esto significa que el 70% de los montos totales operados fueron gestionados con medios de pago electrónicos, indicó el BCU. “La participación de estos instrumentos mantiene su senda de crecimiento ininterrumpidamente desde 2015, en el cual representaban 11% del total”, concluyó.