Las expectativas de inflación que releva el Banco Central ceden, ¿qué prevén para el dólar?

En el primer mes del año, las expectativas de los agentes económicos en torno a qué ocurrirá con la inflación, registraron una mejora en comparación con la encuesta de diciembre de 2022.

Según la Encuesta de Expectativas de Inflación, elaborada y publicada ayer por el Banco Central del Uruguay (BCU), los economistas, consultoras, bancos y AFAP prevén en mediana -se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro- que los precios tendrán una suba de 7,12% de enero a diciembre de 2023.

Las respuestas oscilaron entre un mínimo de 6,5%, un máximo de 8,2% y un promedio de 7,22%.

La proyección para 2023 implicó una leve mejora en comparación con la previsión que los agentes económicos habían realizado en la última edición de la encuesta, en diciembre del año pasado. En ese mes, la proyección indicaba que la inflación se ubicaría en 7,3%.

Para 2024, los agentes económicos estimaron en mediana que la inflación será de 6,6%. Para este horizonte temporal, las respuestas oscilaron entre un mínimo de 6%, un máximo de 8,3% y un promedio de 6,81%.

Esta previsión también mejoró si se la compara con la proyección que los agentes habían hecho en diciembre, cuando estimaron una inflación de 6,78%, mientras que en el primer mes del año las expectativas mejoraron levemente al proyectar una suba de precios, en mediana, de 6,6%.

De cara al 2025, es decir a 36 meses, las proyecciones de inflación de los economistas, consultoras, bancos y AFAP consultados por el BCU, señalaron una suba de precios, en mediana, de 6,24%. En este caso, las respuestas oscilaron entre un mínimo de 5%, un máximo de 7,9% y un promedio de 6,43%.

Las proyecciones señaladas en la encuesta de enero reflejan que si bien las expectativas de los agentes económicos en relación a qué esperan que ocurra con la inflación, mejoraron, todavía continúan por fuera del rango meta del gobierno.

Las autoridades tienen una meta de inflación de entre 3% y 6%, pero de acuerdo a las proyecciones de la Encuesta de Expectativas del BCU, los agentes no creen que eso sea posible y sus previsiones superan el rango meta en este año y los dos siguientes.

La inflación en Uruguay fue de 8,29% en el cierre del año 2022, lo que significó que el indicador quedó por fuera de la meta del gobierno por quinto año consecutivo.

La última vez que el gobierno cumplió la meta de inflación en un año calendario, fue en 2017 cuando el IPC aumentó 6,55% (y la meta era de entre 3% y 7%).

Actividad económica

El BCU publicó también la Encuesta de Expectativas Económicas, a través de la cual los agentes económicos realizaron sus proyecciones en torno a qué esperan que ocurra con el Producto Interno Bruto (PIB) y con el tipo de cambio.

En este sentido, para 2022 (los datos del PIB recién se conocerán a mediados de marzo próximo) los economistas, consultoras, bancos y AFAP previeron en mediana que la economía uruguaya habría tenido un crecimiento del 5,4%. La proyección se mantuvo estable en comparación con la encuesta del mes de diciembre de 2022 y las respuestas oscilaron entre un mínimo de 4,8%, un máximo de 5,8% y un promedio de 5,4%.

De cara a este año, los agentes económicos esperan que el crecimiento del PIB se desacelere, al estimar una expansión de 2,5% en mediana.

Esta proyección implicó una leve caída en comparación con la estimación realizada en diciembre del año pasado, cuando habían previsto un crecimiento del PIB de 2,6%.

Para este horizonte temporal, las respuestas oscilaron entre un mínimo de 2%, un máximo de 3,5% y un promedio de 2,64%.

Para el año 2024, los agentes económicos previeron que el PIB tendrá una expansión de 2,5% en mediana. En este caso, la proyección no registró variaciones en comparación con la encuesta anterior.

Para este horizonte temporal, las respuestas oscilaron entre un mínimo de 1,4%, un máximo de 3,5% y un promedio de 2,46%.

El próximo 23 de marzo, el BCU publicará el informe de Cuentas Nacionales correspondiente al cuarto trimestre.

Según los datos disponibles hasta el momento, la economía uruguaya se estancó en el tercer trimestre de 2022 y mostró una significativa desaceleración respecto a la expansión que se había registrado en el primer semestre. En concreto, en el tercer trimestre, el PIB tuvo una caída desestacionalizada (frente al trimestre anterior) de 0,1% y en la comparación interanual (es decir, respecto al mismo período del año pasado), la economía tuvo un crecimiento de 3,74%.

Tipo de cambio

Otro de los indicadores sobre el que consultó el BCU fue el tipo de cambio.

Las estimaciones de los agentes económicos para fin de enero de este año, reflejaron un tipo de cambio en $ 39,80, en mediana (ayer cotizó en $ 39,241).

En tanto, para los próximos seis meses (es decir, a junio de 2023), los agentes proyectaron, en mediana, que el dólar estará en $ 40,95, con respuestas que oscilaron entre los $ 39,60 y los $ 41,50.

Para fin de este año, los agentes económicos consultados por el BCU estimaron que el dólar se ubicará en $ 42,10, en mediana, con respuestas que oscilaron entre $ 39 y $ 44.

En tanto, las proyecciones para el cierre del año 2024 reflejaron que los agentes esperan en mediana que el dólar esté en $ 44. En este caso las respuestas oscilaron entre un mínimo de $ 39 y un máximo de $ 47.

Por último, para fin de 2025, los agentes previeron, en mediana, un tipo de cambio a $ 46,80, con respuestas entre $ 43,16 y $ 49,80.