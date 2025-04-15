La Vienesa desmiente que vaya a cerrar y su dueño dice que está cerca de firmar un acuerdo con acreedores

Redacción El País

Tras el anuncio de cierre de la panadería La Vienesa, por parte de la Mesa Coordinadora del Pan, el dueño de la empresa, Alejandro Aguerre, divulgó un comunicado en el que desmiente el cese de las actividades y además en rueda de prensa expresó que está cerca de firmar un Acuerdo Privado de Reorganización (APR), una herramienta de soluciones de pago previa al concurso de acreedores.

"Es veraz y así lo ha trasmitido a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y organización sindical, que (La Vienesa) enfrenta situaciones complejas y coyunturales como seguramente le puede pasar a varias empresas de nuestro país, que han impedido estar al día en el pago de ciertas obligaciones laborales, pero estamos trabajando en la búsqueda de alternativas y soluciones, que permitan revertir ello en el corto y mediano plazo", dice el comunicado.

Cartel de precios en la puerta de un local de la panadería y confitería La Vienesa. Foto: Leonardo Maine/El País.

Aguerre señaló en rueda de prensa que habló con el MTSS sobre la situación de adeudos a trabajadores y proveedores y que estaba cerca de firmar un APR con los acreedores. Agregó que esperaba que el comunicado que emitió la Mesa Coordinadora del Pan no entorpezca ese acuerdo.

Según indicó, estaba hablando personalmente con los acreedores para poder cerrar el APR y además dijo que se estaba presentando a una licitación pública, para ejemplificar que estaba lejos de cerrar.

Por otro lado, el comunicado expresó que "noticias como la indicada (de la Mesa Coordinadora del Pan) para una empresa con dificultades, solo puede profundizar su problemática, desconociendo con qué intencionalidad se ha dado la misma, pero aseguramos que no surge de los directores de la empresa".

"De situaciones como la indicada se sale en conjunto, trabajando aún más, empresa y sus trabajadores. Nos consta, de la empatía y apoyo de la gran mayoría de nuestros colaboradores", agregó el comunicado.

"Y es precisamente ese aliento, lo que nos inspira a redoblar aún más nuestros esfuerzos y dedicación, para revertir lo antedicho", concluyó.