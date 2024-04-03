La “supergremial” advierte por dólar bajo: el sector productivo está “muy golpeado”

En base a EFE

El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Diego O'Neill, dijo que el sistema productivo del país está "muy golpeado" por el tipo de cambio y pidió al Banco Central que intervenga en el mercado cambiario para detener el deterioro del dólar.

O'Neill expuso esta situación durante la asamblea de la CCE, en la que se analizaron propuestas de las diferentes cámaras de cara a la elaboración de un nuevo documento de políticas públicas para presentarle a los diferentes precandidatos.

Remarcó la valoración positiva que los empresarios hacen de la baja inflación que hay en Uruguay, aunque hizo hincapié en la preocupación que tienen frente al mencionado asunto.

"Obviamente hay una valoración positiva de la baja de la inflación. Aplaudimos, valoramos y entendemos que es un camino que se debe seguir, pero indudablemente el tema del atraso cambiario es algo que preocupa mucho", subrayó.

En ese sentido, apuntó que el Banco Central tiene una política de no intervenir en el mercado, aunque indicó que debería hacerlo cuando hay "distorsiones" en el mercado.

"Parecería, por la información que manejamos, que es lo que estaría pasando en estas últimas semanas. Han ingresado capitales del exterior especulativos que pasan a pesos para hacer sus colocaciones y eso tiene un impacto en el tipo de cambio. Al menos ante estas cosas entendemos que debería de haber una reacción", aseveró.

Por otra parte, el presidente de la CCE valoró positivamente el acortamiento de la brecha de precios con Argentina, que el año pasado supuso una "sangría" para el comercio y la industria del país, pero que en 2024 experimentó un proceso de "aproximación".

En este sentido, se mostró optimista ante las "buenas noticias" de que 95.000 turistas argentinos visitaran Uruguay durante la Semana Santa, un número que calificó de "bien relevante".

Por otro lado, O'Neill se pronunció sobre la propuesta de reducción de la semana laboral planteada por el precandidato a la presidencia por el Partido Colorado Tabaré Viera y afirmó que las cámaras empresariales no se oponen a la medida, pero entienden que no es conveniente llevarla a cabo por la vía legislativa.

"Puede estar dentro del ámbito de la negociación colectiva por sectores, parece que ese es el camino y no es bueno un régimen general para todos", explicó.

Además, recordó que en torno al 80% de las empresas en Uruguay son pymes que tienen entre uno y cinco trabajadores y afirmó que para ellas es un tema "muy sensible", por lo que pidió considerar "todo el abanico" cuando se aborde esta cuestión.