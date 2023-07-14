La solución que el Banco Central busca darle a los empresarios que comercian con Argentina

Redacción El País

Las autoridades de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) se reunieron ayer con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, para profundizar acerca del sistema de pagos en moneda local (SML), destinado a operaciones comerciales en el exterior. El mecanismo permite a los importadores y exportadores de los países del Mercosur, la realización de pagos y cobros en sus respectivas monedas, en este caso entre Uruguay y Argentina.

En ese marco, Labat dijo a El País que en el encuentro se presentó una mejora del acuerdo de SML, el cual fue firmado la semana pasada con el Banco Central de Argentina, con el objetivo de generar mejores mecanismos para el funcionamiento del comercio exterior entre ambos países.

“Este acuerdo busca que empresas uruguayas o argentinas puedan facturar en su propia moneda o en la moneda del otro país, tanto en pesos uruguayos como argentinos. Eso debería facilitar mecanismos más baratos y al final más eficientes para todas las empresas argentinas y uruguayas”, explicó.

¿Cuándo comenzará a operar el acuerdo y cómo funciona? Labat sostuvo que Uruguay tiene un acuerdo firmado hace ya unos años, pero detalló que lo que hicieron la semana pasada fue firmar una carta de intención para intentar mejorarlo. Esto, a través de la incorporación de servicios y mejoras en el convenio, sumado a que buscan complementarlo con “cuestiones o mejoras operativas a través del esfuerzo de ambos bancos centrales”. Además, el jerarco afirmó que en las próximas semanas se terminarán de hacer los intercambios entre los bancos, por lo que dicho acuerdo estará operativo en “menos de un mes”.

“La CIU, el BCU y el Banco Central de la República Argentina estaremos muy atentos a tratar de resolver rápidamente todas las dificultades que pueda haber para que el sistema fluya y funcione”, aseguró Labat.

Por su parte, Fernando Pache, presidente de la CIU, dijo que el SML “no está pensado para superar diferencias cambiarias”, sino para “incluir y generar más dinamismo en el comercio, e incluir las monedas locales de cada país a los tipos de cambios oficiales, tal cual se maneja el tipo de cambio oficial exportando en dólares”.

Además, afirmó que tienen la expectativa de que a través de este acuerdo, Argentina facilite las licencias de importación automáticas y no automáticas al recibir documentación en pesos uruguayos de exportación del Uruguay hacia Argentina, lo que le permitiría al exportador uruguayo “saber dónde está parado y en qué plazo puede exportar”.