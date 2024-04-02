La inversión extranjera directa en Uruguay en 2023 llegó al nivel más alto para un año desde 2010

Redacción El País

La inversión extranjera directa (IED) cerró en 2023 el mejor año calendario desde 2010, al alcanzar el 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según informó ayer el Banco Central (BCU) al divulgar el Informe de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional correspondiente al cuarto trimestre de 2023.

Es el “nivel más alto para un cierre de año desde 2010 (5,5% del PIB), dejando atrás el efecto de UPM”, escribió el economista del Centro de Estudios para el Desarrollo, Ignacio Umpiérrez en su cuenta de X (antes Twitter). “Ello más que compensó en déficit en cuenta corriente (3,6% del PIB), acentuado por la caída de exportaciones debido a la sequía”, añadió.

El déficit de cuenta corriente fue 0,3 puntos porcentuales menor que en 2022. Según el BCU “este menor déficit del saldo en cuenta corriente en porcentaje del PIB, en el año 2023, con relación al año anterior, se da en el marco de un menor desahorro del sector privado en la comparación interanual (de -1,1% a -0,5% del PIB). Por el contrario, el sector público profundizó su déficit (de -2,8% a -3,1% del PIB)”.

Servicios

En 2023 las exportaciones de servicios totalizaron US$ 6.210 millones, “implicando una variación del 11,5% respecto al año anterior. El componente de mayor incidencia positiva fue el rubro viajes (turismo receptivo), que aumentó 39% respecto al año anterior. Cabe destacar que la cantidad de turistas que ingresaron al país creció en comparación al año 2022, incluso situándose por encima de los niveles registrados en el año previo a la pandemia, según los datos del Ministerio de Turismo”, indicó el BCU.

“El aumento en el rubro viajes se compensó en parte por caídas en las exportaciones de Servicios de transporte y otros servicios. En el caso de transporte la caída fue de 7,7%” y en otros servicios, se destaca las menores exportaciones de otros servicios empresariales (variación de -8,5%), compensado parcialmente por un aumento de las exportaciones de servicios financieros (+35,2%) y de servicios personales, culturales y recreativos (+26,2%).