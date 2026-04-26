La gente busca la verdad y 2,7 millones de usuarios por mes la encuentran en El País

La gente, ¿para qué grita, discute y se enrosca? ¿Para qué se hace mala sangre? ¿Por qué decide salir a hablar si es más fácil callar? Porque la mayoría no se conforma, no se deja engañar. Porque la gente busca la verdad. En un contexto en el que la desinformación abunda y se distribuye de forma cada vez más acelerada, más de 2,7 millones de usuarios por mes ingresan a El País. Estos lectores reafirmaron, otro año más, al medio como el sitio de noticias más elegido en Uruguay.

Sobre ellos es la nueva campaña que El País lanzó en los últimos días: La gente busca la verdad. Realizada por Punto Ogilvy y producida por Mr. Anderson, la pieza se creó con aproximadamente 217 fotos, de 110 personas que fueron retratadas sin pose ni filtros. Puede verse en Youtube, redes sociales, canales de televisión y cine.

Uno de los datos que dieron pie a esta campaña es que en tiempos donde la desinformación se propaga velozmente, la mayoría de los consumidores de sitios informativos consultan primero a El País para informarse o verificar si algo es cierto, según han revelado estudios de mercado.

A su vez, según Similar web, única herramienta internacional que mide el tráfico online a nivel global presente en Uruguay, El País se mantiene de forma constante como el líder de sitios de noticias en Uruguay en visitas, páginas vistas y visitantes únicos.

Ante la saturación de noticias e información sesgada o falsa, con el impulso que da la inteligencia artificial para que todo parezca más verosímil, los lectores buscan la verdad, como señala la campaña, en El País. Allí es que el rol del periodismo cobra aún más valor, debido a su metodología para verificar fuentes, conocimiento de contexto y análisis crítico de lo que circula.

La gente busca la verdad.

Desde ese lugar, con sus 107 años de historia, El País trabaja la calidad informativa como su compromiso hacia sus lectores, de tal forma que cuenten con información rigurosa. En tiempos donde no todo lo que circula informa, la confianza es el activo más importante de un medio.

El periodismo no solo compite por ser el primero, sino por ser confiable. Esto implica procesos que muchas veces no se ven, pero que son esenciales: verificación de fuentes, contraste de información, edición rigurosa, criterio editorial y, sobre todo, responsabilidad sobre lo que se publica.

El País publica más de 150 notas por día, es decir, más de 4.600 artículos mensuales promedio, con una agenda informativa heterogénea y abarcativa, caracterizada por su carácter confiable y profundidad. A su vez, cuenta con un ecosistema multiplataforma que atiende a los variados intereses de sus lectores.

La gente busca la verdad.

Entre sus contenidos cuenta con 18 newsletters que cuentan con más de 2 millones de envíos. A ello se suma la producción de podcasts y contenidos de narrativas visuales y periodismo de datos, además de artículos de contenidos patrocinados, creados con los mismos estándares periodísticos utilizados para la publicación de una noticia.

Estos contenidos, distribuidos en diferentes plataformas y canales, alcanzan a una comunidad digital de 4,9 millones de seguidores al sumar Instagram, Facebook, X (Twitter), WhatsApp y YouTube.

La gente busca la verdad.

La comunidad de suscriptores, aquellos lectores más fieles que deciden por información de calidad, ya supera los 37.000 y continúa creciendo de forma sostenida desde que se lanzó la suscripción digital en 2018, demostrando su confianza y fidelidad al medio.

Hoy, más que nunca, el periodismo es un actor central en la construcción de una sociedad mejor informada. En tiempos de desinformación, decir la verdad no es solo una tarea. Es una responsabilidad y, asumirla, una decisión.

Más de 2,7 millones de usuarios únicos al mes acompañan esta histórica decisión de El País porque buscan la verdad.

2,7 millones de usuarios mensuales prefieren a El País.