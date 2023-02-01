La competitividad se deterioró en 2022 y profundizó la brecha en el último mes

En diciembre la competitividad externa de productos uruguayos medidos en dólares cayó 0,47% respecto a noviembre, según los datos publicados ayer por el Banco Central del Uruguay (BCU). Durante todo 2022 el índice de tipo de cambio real bajó en 10 de los 12 meses, solamente en enero y julio subió frente al mes previo.

A nivel interanual, es decir al comparar diciembre con el mismo mes de 2021, el índice de tipo de cambio se desplomó 13,7%. Es la décima caída consecutiva en el indicador.

La pérdida de competitividad de diciembre respecto a noviembre, que conlleva un aumento de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con la de sus principales socios comerciales, se explica por una baja en el tipo de cambio real frente a los países regionales que más que contrarresta la suba que se dio respecto a los socios de fuera de la región.

Frente a los socios extrarregionales, en la comparación mensual, la competitividad subió 0,33%, aumento que se da luego de cuatro caídas consecutivas. El incremento del tipo de cambio de real fue frente a los países europeos -Reino Unido (+2,35%), Italia (+2,35%), España (+2,3%) y Alemania (+1,25%)- más China (+1,29%). En tanto, hubo caída frente a México (-1,84%) y Estados Unidos (-1,71%).

En términos interanuales, es decir diciembre en comparación con igual mes de 2021, el indicador de competitividad extrarregional retrocedió 19,09%, por decimoprimer mes seguido (solo en enero subió). La baja en el índice del tipo de cambio real se explica por una caída frente a todos los países de fuera de la región: China (-24,29%), España (-19,37%), Reino Unido (-17,72%), Alemania (-17,18%), Italia (-14,83%), Estados Unidos (-13,31%) y México (-6,3%).

Al evaluar lo sucedido respecto a los socios de la región, el tipo de cambio real bajó 1,37% en diciembre frente a noviembre. Durante el 2022 el indicador retrocedió cinco meses mientras que en los otros siete subió. En diciembre hubo pérdida de competitividad tanto con Argentina (-2,29%) como con Brasil (-0,24%).

En la comparación interanual el con los socios regionales el tipo de cambio real retrocedió 6,63%. Este descenso se explica por la caída frente a Brasil (-7,15%) y Argentina (-6,18%).

Cabe recordar que el tipo de cambio real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los indicadores principales de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.