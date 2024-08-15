La compañía aérea Gol ofrece un nuevo servicio enfocado en uruguayos y argentinos, ¿de qué se trata?

Redacción El País

Este miércoles la compañía aérea Gol anunció que ofrecerá el servicio denominado “Stopover Rio”, el cual le brinda al usuario una escala gratuita de hasta tres noches en Río de Janeiro. Dicho servició está disponible para aquellos clientes que viajen dentro y fuera de Brasil con conexión en Río de Janeiro, en vuelos operados por la compañía y con aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Galeao o en el Aeropuerto Santos Dumont.

Esta nueva escala surgió como resultado de una asociación entre Gol y el gobierno de Río de Janeiro a través del Ministerio de Turismo de Brasil, ya que este es uno de los destinos más elegidos por los turistas uruguayos y argentinos.

"Gol se enorgullece de ofrecerles a sus clientes la posibilidad de poder disfrutar de Río de Janeiro, un destino turístico único consolidado dentro y fuera de la región. De esta forma, la línea aérea amplia sus esfuerzos para potenciar el turismo y brindar un servicio de viaje diferencial", afirmó Bruno Balan, gerente ejecutivo de Planificación de Red de Líneas Aéreas de Gol.

Estadísticas de vuelo

Cabe resaltar que Gol es la aerolínea con la mayor cantidad de vuelos y asientos en la ciudad de Río de Janeiro. De hecho, la compañía le ofrece a sus clientes conexiones a 28 destinos desde los aeropuertos ya mencionados con 115.740 asientos semanales. En el caso del Aeropuerto Internacional de Galeao, Gol opera 68 despegues diarios, mientras que en el otro la cifra es de 30 despegues.

RÍO DE JANEIRO. FOTO: RICARDO MORAES

Desde la compañía han asegurado que el anuncio de Stopover Río le brinda a los pasajeros la chance de disfrutar de los atractivos naturales, históricos, arquitectónicos y gastronómicos de Río de Janeiro y el Estado de Brasil.

Este nuevo servicio no es válido para viajes con código compartido (conocidos como codeshare), los cuales son operados por las compañías aéreas asociadas a Gol.

Playa de Río de Janeiro Foto: AFP.

Cómo contratarlo

Para poder acceder a este servicio, uno solo debe hacer click en “Stopover” a la hora de realizar la compra por la página web de la compañía. Además, quienes hayan comprado su pasaje antes del nueve de agosto pueden solicitar este servicio a través de el canal de atención telefónica de Gol (08102663232).