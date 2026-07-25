La clave financiera para salir del círculo de ganar y gastar: cómo fijar un número de ahorro sostenible

Sin una dirección clara, el dinero se disuelve sin aviso. Es el problema más frecuente entre quienes afirman estar “perdidos” en sus finanzas personales: trabajan, ganan, gastan y vuelven a trabajar, atrapados en un círculo donde jamás logran acumular.

No se trata de cifras absolutas (algunos ganan mucho y aún así fracasan) sino de la ausencia de un norte cuantificable, un destino financiero que permita orientar cada decisión cotidiana hacia algo concreto. Sin ese objetivo, la probabilidad de caer en el desorden, las deudas y la morosidad aumenta considerablemente. Con él, en cambio, todo cambia: cada peso ahorrado deja de ser un “sobrante” sin propósito para convertirse en un paso medible hacia algo que importa. En este Finanzas de Bolsillo vamos a juntar las piezas en una sola idea con suficiente peso como para reorganizar tus prioridades durante los próximos años.

Ingresos pasivos

Un malentendido común reduce los ingresos pasivos a “ganar dinero sin hacer nada”, aunque la realidad es mucho más profunda que eso. Los ingresos pasivos financieros requieren, antes que nada, que inviertas tiempo pasado (investigación, aprendizaje, construcción de una estrategia) para después cosechar dinero que llegue sin esfuerzo presente.

Mujer ahorra dinero en un chanchito. Foto: Freepik.

El tiempo pasado es el que dedicaste a entender cómo funcionan los bonos, los fondos de renta fija, los depósitos en plazos fijos, los cheques de pago diferido o las finanzas descentralizadas con monedas estables. Una vez que ese conocimiento está internalizado, podés canalizar un capital (no necesariamente grande, pero podés comenzar con el simple excedente de un mes) hacia activos que generan flujos predecibles: intereses, dividendos, rentas.

El requisito fundamental para esto es que conozcas de antemano cuánto y cuándo cobrarás, y que el capital invertido no varíe significativamente de valor. Por eso las acciones, bitcoins y bots de trading automático no califican como generadores de ingresos pasivos auténticos (su rendimiento es incierto). Sin embargo, los plazos fijos, bonos, obligaciones negociables, fondos comunes de renta fija y stablecoins invertidas a tasa sí lo hacen.

Donde esta estrategia conservadora gana relevancia es en la reinversión sistemática: cada flujo que recibas se canaliza nuevamente hacia el activo generador. El interés compuesto, mes a mes y año tras año, es aritmética pura, no magia. Convierte sumas modestas en patrimonio sostenible.

Clasificación de gastos

No podés construir nada sobre una superficie resbalosa. Si desconocés de dónde viene y hacia dónde va tu dinero, cualquier plan fracasará antes de empezar. Clasificar es el primer requisito.

Existen dos categorías amplias que necesitás ver con claridad. Los gastos aceptables incluyen los necesarios (vivienda, salud, comida, transporte, vestimenta) siempre que practiques autocrítica y no justifiques erogaciones evitables como si fueran obligatorias. También incluyen los inteligentes por disfrute (ese 10% máximo del presupuesto en algo que realmente disfrutas, tras esperar 72 horas antes de comprar para no caer en el gasto compulsivo). Y los de inversión (un mejor electrodoméstico, un curso de idioma, una cuota de gimnasio que realmente usas).

En cambio, los gastos eludibles son la gangrena de tus finanzas: pequeños “gastos hormiga” (cafés al paso, gaseosas, cigarrillos, comisiones bancarias innecesarias) que se acumulan sin registro, frecuentemente, ignorados hasta que revisás el extracto y descubrís el daño; “no sé en qué se me va el dinero”, “no puedo andar anotando o recordando cada compra chiquita que hago”, “no tengo tiempo para andar planificando los gastos”. Estas son frases típicas de quienes sufren sin notarlo durante mucho tiempo la enfermedad de los gastos hormiga, que refiere a aquellas erogaciones de dinero menos visibles pero más traicioneras en el ámbito de las finanzas personales.

También existen los gastos derivados, donde calculas el costo de compra pero ignoras el de mantenimiento (gastos de la mascota, el auto, la vivienda de lujo) y los gastos diferidos, esos que se pagan hoy en tarjeta para sufrir mañana cuando llega la factura con intereses que ignoraste en su momento. Clasificarlos es parte de comenzar a entender su funcionamiento y evitarlos o ajustar nuestros comportamientos.

Primer objetivo

Aquí es donde convergen ambos conceptos. Una vez que conoces tus gastos fijos (la vivienda, salud, servicios, alimentos básicos: lo realmente inevitable) ya tenés un número. Ese número es tu meta, tu primer gran objetivo en finanzas personales que consiste en lograr que los ingresos pasivos que generes sean iguales a esos gastos.

Esto puede llevarte varios años (dependerá de tu capital inicial, la tasa de rendimiento disponible, y tu disciplina). Pero cuando lo logres, habrá ocurrido algo profundo: tu supervivencia financiera ya no dependerá de seguir vendiendo tu tiempo presente.

Pareja ahorrando dinero. Foto: Canva

Ese es el nivel de libertad que genera este primer objetivo. ¿Cómo llegar? El camino es directo. Primero calculá tus gastos fijos con precisión (revisá seis meses de extractos si es necesario). Identifica qué suma mensual necesitás en ingresos pasivos para cubrirlos (ese es tu número inicial).

Luego elegí los vehículos: plazo fijos, bonos, stablecoins a tasa, fondos de renta fija (elegí según tu horizonte y tolerancia al riesgo, pero siempre sin volatilidad).

Más adelante invertí de manera consistente cada mes esa fracción de tu ingreso que liberaste al eliminar gastos hormiga y diferidos. No toques los rendimientos que lleguen: reinvertilos en el mismo activo o uno equivalente. Al final del año, ajustá tu meta hacia arriba por inflación y medí cuánto avanzaste hacia el número final.

La meta es alcanzable y no requiere ser millonario ni heredar. Requiere coherencia: aprender qué funciona, elegir bien, ejecutar sin distracciones, monitorear el progreso. Una vez que los ingresos pasivos cubren los gastos fijos, el siguiente piso será cubrirlos en su totalidad incluyendo los variables (viajes, celebraciones, gustos).

Presupuesto

La Intigencia Artificial puede analizar los hábitos de gasto de una persona, identificar patrones y tendencias, y sugerir ajustes para optimizar el presupuesto. Utilizando algoritmos avanzados a nuestro favor y de forma inteligente, puede categorizar automáticamente los gastos, identificar áreas de exceso o ahorro potencial, y proporcionar recomendaciones personalizadas para mejorar la gestión financiera.

Una forma fácil es desde tu computadora, donde podés conectarte a la plataforma de ChatGPT y pedirle ayuda para optimizar tus gastos. Para ello, tendrás la opción de compartir un detalle de tus gastos, si ya los cuantificás de manera específica, o utilizar información extraída de tus billeteras virtuales, como Mercado Pago.

La magia comienza cuando la IA realiza un análisis veloz de tus gastos, teniendo en cuenta tus objetivos financieros explicitados. ¿Buscás reducir gastos en ciertas áreas? ¿Querés mejorar tu capacidad de ahorro o invertir de manera más eficiente? La IA te ofrecerá recomendaciones precisas y adaptadas a tus necesidades. Este proceso no solo te permite aprovechar la tecnología para tomar decisiones financieras más informadas, sino que también te permite explorar nuevas formas de optimizar tu presupuesto y alcanzar tus metas financieras de manera más efectiva.

La Nación/GDA