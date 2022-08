La inflación volvió a acelerarse en el mes de julio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de que la inflación se mantuviera estable por dos meses consecutivos, el registro de julio constató que la suba de precios se aceleró nuevamente a 9,6% en los últimos 12 meses, frente al 9,3% registrado el mes anterior.

Según los datos divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios al Consumo (IPC) registró un aumento de 0,77% en julio. Esto significó que el indicador se ubicó por encima de las expectativas de los agentes económicos, consultados por el Banco Central (BCU), quienes estimaron en mediana que el indicador iba a ser 0,65% en ese mes.



Si se tiene en cuenta la variación acumulada en el año, es decir de enero a julio, el IPC fue de 6,86%, según indicó el INE.

Las categorías de productos que tuvieron mayores incidencias en el mes de julio fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, con una incidencia de 0,26 puntos porcentuales (p.p.), vivienda (0,07 p.p.), salud (0,10 p.p.), transporte (0,08 p.p.) y restaurantes y hoteles (0,11 p.p.).



Los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron 0,94%, principalmente por el aumento del 2,11% en los precios del pan y los cereales; la suba del 1,14% del precio de la carne; el incremento de 2,21% en aceites y grasas; y el alza de 1,27% en los precios de las bebidas no alcohólicas.

La inflación en el mes de julio estuvo atenuada, en tanto, por la baja que sufrieron los precios de las frutas (0,82%) y de las legumbres y hortalizas (1,25%).



En el caso de la vivienda, los precios aumentaron en un 0,54%, mientras que en la salud los precios registraron una suba del 1,27%, en transporte el alza fue del 0,78% y en restaurantes y hoteles el incremento fue del 1,28%.

Según indicó el economista Aldo Lema a través de su cuenta de Twitter, la reaceleración de la inflación en el mes de julio “se corresponde con mayores registros” del núcleo (indicador que excluye del análisis los rubros cuyos precios son muy volátiles y otros cuyos precios son administrados por el Estado), el cual tuvo una variación mensual desestacionalizada de 0,8% y del 9% interanual, es decir, frente a igual mes del año pasado.



El registro de julio dejó en evidencia que el indicador sigue aún por fuera de la meta establecida por el gobierno, de entre el 3% y el 7% y que a partir de septiembre de este año baja a un rango de entre el 3% y 6%.