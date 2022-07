La guerra de los POS, el fin de un monopolio y nuevas inversiones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo comenzó en 2019 cuando surgieron ideas para la apertura a la multiadquirencia, por iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y luego del Banco Central (BCU).

Se entiende por “multiadquirencia” la posibilidad de que los comercios tengan una pasarela unificada con varios sellos para procesar los pagos de sus clientes.



Con la apertura, el mercado de los POS y las tarjetas comenzó a reconfigurarse. En agosto de 2021 el BCU dio apertura a los sellos Oca y Mastercard. En julio de 2022 se esperaba la de Visa, que completaría el ciclo de apertura según la agenda del BCU, pero la institución la postergó para el próximo 1° de septiembre.



¿Qué significa todo este proceso? Antes de la apertura a la multiadquirencia, si un comercio decidía aceptar pagos de algún sello (como Visa, Mastercard, American Express, u otro), debía contratarlo a través del adquirente que tenía la exclusividad del sello en cuestión. Ahora, con la apertura, los comercios pueden optar por un adquirente que le ofrece múltiples sellos, sin tener que dirigirse a uno por uno, por separado.

Lo cierto es que el monopolio se rompió y se desató así una fuerte competencia. Los adquirientes se redefinieron, realizaron fusiones o adquisiciones de empresas para competir mejor, están ampliando sus servicios, y también han surgido nuevos adquirentes y facilitadores de pagos.



Actualmente el proceso fluye, según sus propios protagonistas. Quizás lo más confuso para el mercado es que primero se diera la apertura de Mastercard y, luego de un año, la de Visa. Esto llevó a muchos comerciantes a decidir esperar a que todas las propuestas estén sobre la mesa, para elegir.



Entre los principales adquirientes, están: Visanet (propiedad de Itaú, Scotiabank, Santander, Brou, BBVA y Visa Internacional); GetNet (que forma parte de la fintech Global Pago NxT del Grupo Santander, es una solución universal que apunta mucho a los comercios de los shoppings y free-shops); Oca Comercios (con el respaldo del banco Itaú); Fiserv (que se fusionó con First Data en 2019 y posteriormente se alió con Geocom; tiene el antecente histórico de haber sido el adquirente exclusivo de Mastercard); Scanntech (grupo local que se dirige fuertemente a los autoservicios); y Handy (que fue el primer multiadquiriente bajo la figura de subadquirente, con un perfil más dirigido a las pequeñas y medianas empresas). Próximamente se lanzará al ruedo un adquierente vinculado a Scotiabank.

Redefiniciones

La multiadquirencia es vista como un paso importante para la inclusion financiera en Uruguay.



Según gerentes de los actores involucrados, consultados por El País, las ventajas actúan a favor de los comerciantes y del consumidor final, en la medida en que mayor competencia redunda en mejores servicios y valores agregados.

Los adquirientes no sólo están enfocados en la adquirencia en sí, sino en brindar soluciones integradas a la operativa, lo que abarca, por ejemplo, terminales POS de última generación, soluciones digitales de administración y gestión, nuevos créditos a los comerciantes para que puedan expandirse, facturación electrónica, la opción de ofrecer recarga de celulares. “Los adquirentes se diferenciarán más en sus propuestas y el comerciante recibirá mejores condiciones”, resumió Martín Guerra, cofundador de Handy, empresa que se fundó hace solo un año y suma más de 10.000 comercios afiliados.



“La mitad de esos comercios no operaban con medios digitales y ahora sí”, agregó Guerra, dando cuenta del impulso del sector.



Visanet, por su parte, es uno de los líderes con unos 50.000 comercios afiliados y va a más con un plan de transformación a través del cual están migrando a fintech. “Es una gran transformación que envuelve a toda la compañía, incluye robotización de procesos, red propia de terminales POS, iniciativas tecnológicas, negocio de data”, explicó Alberto Mello, gerente general de Visanet. Para esa transformación, la empresa invirtió más de US$ 2 millones. Otra novedad de Visanet es que cambiará su nombre en las próximas semanas. Con el rebranding, estarán más acordes al hecho de que abarcarán todos los sellos.



GetNet también anunció sus cambios a El País. Hernán Gómez, gerente general de GetNet, afirmó: “Venimos con un ADN de mucha innovación. Nos ocupamos de dar soluciones a todo tipo de comercios, desde la perspectiva de pagos con tarjetas, pero también operamos con QR, transacciones digitales y cualquier otro medio de pago que venga en el futuro”.

A principios de este año, Santander cerró la adquisición de la red de pagos New Age Data bajo la franquicia de GetNet. “Además, estamos implantando una plataforma de procesamiento de pagos de clase mundial y nuevas soluciones de PagoNxt, que es nuestra propia plataforma”, anunció.



Oca Comercios también busca desarrollar un ecosistema completo de soluciones para la operativa vinculada a las ventas de las tarjetas. “Esto abarca terminales POS de avanzada y productos financieros exclusivos con el respaldo del Banco Itaú”, señaló Pedro Moreira, CEO de Oca,



Diego Slinger, gerente de Nuevos Negocios de Scanntech, prometió: “las herramientas de nuestro sistema le agregan al comerciante más claridad en el manejo de sus ingresos por ventas, con la posibilidad de multiplicar sus ganancias exponencialmente”.

Mastercard cumple un año

“Vamos a cumplir un año con la multiadquirencia. Fuimos pioneros en este proceso, que avanza muy bien”, dijo a El País Federico Cofman, country manager de Mastercard para Argentina y Uruguay. “Argentina pasó por un proceso de multiadquirencia hace tres años y vimos que los puntos de venta se multiplicaron por tres. Esperamos que esa dinámica se replique en Uruguay”, agregó.



En este país, Mastercard es aceptada por unos 75.000 comercios, según datos de la empresa.



A futuro, Cofman visualiza un mercado con pagos cero contact, POS con app integradas para conciliar transacciones o para promociones, una gama de servicios financieros (préstamos y adelantos de cobro de las ventas), alternativas al e-commerce, ventas QR y ventas con link de pagos.

El proceso en marcha y cómo se esta dando



Según Diego Slinger, gerente de Nuevos Negocios de Scanntech, “el mercado local de la multiadquirencia no escapa a las características generales del país en cuanto a que éste es un mercado sólido, con reglas claras y con una fuerte presencia del organismo regulador (BCU) liderando los procesos”. En ese sentido, el proceso está fluyendo.



“Con la apertura del sello Visa el próximo 1º de setiembre, Uruguay pasará por primer vez en su historia a tener multiadquirentes multimarca. Se terminará con el monopolio, un hito que Scanntech promueve desde 2018”, afirmó Slinger.

Al decir de Pedro Moreira, CEO de Oca, “la apertura de la adquirencia no es un proceso sencillo y, para que ocurra sin problemas, se tiene que hacer en conjunto con todos los participantes del mercado. Es importante destacar el rol del BCU y los diferentes sellos que han liderado el proceso de apertura con mucha organización y participación de todas las diferentes partes (…) Para el sello Visa, ya estamos homologados y en fase de pruebas finales, de manera de estar listos cuando ocurra esa apertura”.



Por lo pronto, el proceso a la multiadquirencia es complejo debido a que los distintos actores de esta nueva trama deben estar alineados para que el sistema funcione. Se requiere de un gran esfuerzo aceitar la maquinaria en materia tecnológica y de alineamiento a nivel de emisores, redes y sistemas antifraude, entre otros.



Es lógico que los actores pretendan quedarse con una parte importante de la torta de la multiadquirencia; de hecho, están invirtiendo mucho en tecnología en este momento, en plena carrera.



Se proyecta que en el mercado local aparezcan nuevos jugadores en este sector, y que los ya existentes se desarrollen para traer más soluciones fintech, aprovechando su escala global si así es el caso, o con el apoyo de los principales grupos financieros globales.



De cara al cliente final, la apertura va a permitirle mayor acceso a una tecnología de avanzada aplicada a nuevos métodos de pago. Muchos comercios que hoy no están siendo abordados, seguramente van a recibir ofertas de este sector, sobre todo en el interior del país.