Gobierno relanzó plan turístico que da subsidios para viajar: sepa quiénes serán los primeros beneficiarios

"Turismo para todos” es el nombre del proyecto social que lanzó el gobierno, a través del cual busca democratizar el acceso de los uruguayos al turismo interno, mediante un subsidio en determinados paquetes de viaje.

Los primeros beneficiarios del programa serán los jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social (BPS) o cajas autónomas, que perciban como ingreso personal menos de $ 30.000.



La iniciativa prevé un trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo (Mintur) y las agencias de viaje, a través del cual dicha cartera otorgará a los participantes del programa, un subsidio del 25% del valor del paquete turístico (el cual no podrá superar los $ 7.000) y la posibilidad de llevar un acompañante, sin que este deba cumplir con los requisitos vinculados a sus ingresos para realizar el viaje.



El plan que relanzó el Mintur implica la continuidad del programa Turismo Social, implementado por las autoridades del gobierno anterior.

“Aprovechando experiencias anteriores, vamos a reactivarlo, porque somos de los que creemos que nada se funda y que hay que darle continuidad a estas experiencias”, dijo días atrás el ministro de Turismo Tabaré Viera en el Parlamento.



No obstante, el modo de funcionamiento del programa fue modificado, dado que Viera entiende que el Ministerio no debería ser el creador de los paquetes turísticos como ocurría antes. “No queremos que el Ministerio de Turismo sea una agencia de viajes”, dijo Viera. “Creemos que eso tiene una serie de inconvenientes, porque termina compitiendo con los sectores, siempre hay reclamos de por qué una agencia y por qué no otra, que habría que llamar a una licitación”, señaló el jerarca, por lo que ahora la tarea de armar los paquetes será delegada en todas las agencias de viaje y operadores del sector que quieran adherirse al programa.



El rol del Mintur será el de financiar el 25% del valor de los paquetes turísticos, ayudar con la promoción y también va a auditar la calidad del servicio.

“Si bien nosotros no proporcionaremos el hotel ni la gastronomía, vamos a auditar la calidad”, dijo Viera.



En tanto, la agencia de viaje será la encargada de presentar ante el Mintur los paquetes turísticos que formarán parte del proyecto. Una vez aprobados, estarán autorizados a comercializarlos.



Por otro lado, Viera señaló que la gestión financiera será realizada por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y explicó que además otras instituciones como el Banco República o el BPS van a poder cofinanciar el proyecto.



“La idea es que sea una promoción larga de lo que es el turismo interno”, explicó Viera.

“Los otros operadores, como los hoteleros o el transporte, también pueden (si no los fue a buscar una agencia) buscar una agencia para armar su propio paquete. Es totalmente abierto. Hemos dispuesto un monto total de $ 5 millones para financiar esos subsidios durante este año y para organizar este Turismo para todos”, detalló el ministro.



Si bien desde el Mintur comenzarán a implementar este programa con los beneficiarios del BPS, Viera señaló que dado el presupuesto con el que se cuenta para este plan, “rápidamente vamos a seguir trabajando para incluir a otros grupos”.