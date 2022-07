El Ministerio de Turismo busca regular el "Uber" del sector hotelero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"A todos los sectores les llega su Uber”, afirmó el ministro de Turismo Tabaré Viera en alusión a las plataformas tecnológicas de alojamiento —tales como Booking o Airbnb— que hacen intermediación entre la oferta y la demanda de hospedaje.



La visión de que estas aplicaciones impulsan la oferta de alojamiento informal y generan una “competencia desleal” para el sector hotelero e inmobiliario uruguayo, es compartida por las autoridades del gobierno y los operadores turísticos.



Por esa razón, desde el Ministerio de Turismo (Mintur) y el sector empresarial se trabaja actualmente en un proyecto de ley que busca la regulación de la vivienda turística informal.



Al comparecer ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, el ministro aseguró que el proyecto busca reglamentar, regularizar e inscribir a “aquellos que comercian, que son verdaderas empresas hoteleras, que alquilan edificios enteros durante todo el año a través de las plataformas” y que lo hacen de manera informal.



“No estamos hablando del propietario que alquila su apartamento o su casa por 15 días o un mes para pagar los gastos”, aclaró Viera.

De acuerdo con el jerarca, “un buen ejemplo de lo que está sucediendo” actualmente es que “un día común, fuera de temporada, la cantidad de camas en hoteles abiertos, en cifras redondas, era de 1.700 contra casi 6.000 camas disponibles en una plataforma sola. Evidentemente, allí hay una competencia desleal, que es lo que más está afectando al sector hotelero”, indicó.



Para Viera, eso genera “algunos efectos” negativos para el sector “porque esa competencia lleva a que los hoteles empiecen a bajar tarifas y, entonces, no solo tienen poca demanda, sino que además tarifas muy bajas”, indicó.

según monzeglio Economía colaborativa, un concepto que "se ha desvirtuado" “La economía colaborativa , sabemos es un factor importante en el contexto mundial y en el turismo. Sin embargo hoy en día este concepto se ha desvirtuado. En parte favorecido por la digitalización de la comercialización de los servicios turísticos, donde se aprovechan vacíos legales a efectos de comercializar desde plataformas que no se encuentran registradas en el país, lo que los particulares hasta ayer comercializaban por si solos de forma esporádica en lo que hace a una actividad civil y no comercial como es alquiler por temporada. Este problema ha traído que los particulares comenzaran a comercializar sus viviendas, de forma habitual o profesionalmente sin estar registrados”, reflexionó Monzeglio.

“Eso hace que hoy, los hoteles cinco estrellas comercialicen a un poco más de US$ 100 la noche, algo que está totalmente fuera de rango con respecto al mundo, y de ahí empieza a bajar. Y los hoteles cinco estrellas se quedan con el poco mercado que hay de los otros rangos”, detalló el ministro.



En diálogo con El País, la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Marina Cantera explicó que el proyecto abarcará a aquellas personas que “habitualmente, por un mes o más al año, le alquila (viviendas) a turistas”.



Esas personas deberán inscribirse en un registro municipal “como se hace en todo el mundo, para poder darle tranquilidad y seguridad al sector hotelero”, detalló Cantera. A su entender, actualmente la hotelería “está en una situación de franca debilidad frente a la oferta informal”.



En línea con esto, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio explicó a El País que actualmente las plataformas activas más relevantes son Booking, Airbnb y Despegar.



“Hay una cantidad de reservas de alojamiento que se están haciendo y que no tributan nada. Eso se constituye en una competencia desleal con los hoteleros que tienen que pagar impuestos, personal y otra cantidad de gastos”, indicó Monzeglio.



“Lo que se busca es atacar a aquellos que lo hacen como un negocio, no a quienes ponen en alquiler una vivienda ocasionalmente para cubrir los gastos de contribución”, explicó el jerarca.



Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado (Cipem), Javier Sena manifestó a El País que el sector “necesita sacar” el proyecto de ley porque para el rubro “es fundamental saber qué viviendas se alquilan y quiénes los operan”.

Hotel. Foto: Estefanía Leal

Actualmente el proyecto de ley de alquiler de viviendas turísticas está a estudio del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. “Una vez que tenga su visto bueno regresa para firma del ministro de Turismo para, posteriormente con iniciativa del Poder Ejecutivo, pasar al Legislativo para su tratamiento y aprobación”, indicó Monzeglio.



El subsecretario manifestó que actualmente se dan dos situaciones contradictorias. “Tenemos que por una parte, el país favorece la inversión hotelera la cual tiene altos costos para trabajar, pero esta actividad ve que hay un creciente sector informal que hace lo mismo sin ninguna regulación. La idea es entonces como han hecho la mayor parte de los países europeos y es tendencia a nivel mundial, lograr un equilibrio”, explicó.



“El particular podrá seguir” alquilando “en forma civil, bajo leyes de arrendamiento por temporada, incluso en esos casos quizás los gobiernos departamentales les exijan un mero registro”, detalló Monzeglio.

apps Otro proyecto para regular plataformas

Además del proyecto de ley para regularizar la vivienda turística, el presidente de la Cipem señaló que se trabaja en otra iniciativa para regular las aplicaciones tecnológicas de alojamiento como Booking y Airbnb.



“El proyecto no salió” de la forma en que estaba diseñado originalmente, por lo que ahora el Mintur y las cámaras empresariales “estamos trabajando en modificarlo”, señaló Sena.



Sin embargo, sobre esta iniciativa, el subsecretario de Turismo, manifestó que “las aplicaciones no se pueden regular” porque es “muy difícil”. Por tanto, explicó que lo que sí “se puede regular es el alquiler de viviendas turísticas y a través de ello de alguna manera limitás el alquiler indiscriminado (que se da) a través de las aplicaciones”, detalló Monzeglio.