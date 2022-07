Monzeglio señaló que restricción al dólar en Argentina "genera un perjuicio enorme"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo, remarcó en las últimas horas que "genera un perjuicio enorme" para Uruguay la serie de restricciones de acceder a dólares para los argentinos que deseen viajar al exterior, impuesto por el gobierno de Alberto Fernández.

La ministra de Economía argentina, Silvina Batakis, —que asumió tras la salida de Martín Guzmán— había dicho el jueves pasado que "el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”, tras ser consultada sobre si habría más restricciones para acceder a dólares para el turismo.



"El dólar es un recurso escaso y esos dólares tienen que estar a disposición de ampliar la matriz productiva", había dicho.



Este lunes de noche en diálogo con Telenoche (Canal 4), Monzeglio respondiendo a estos dichos, retrucó que no es "nada nuevo" lo dicho por la ministra porque ya existen "medidas restrictivas" para que los argentinos puedan venir a Uruguay. "No se pueden financiar con las tarjetas de crédito los viajes al exterior", puso como ejemplo de ello.



"Seguramente no las toma por Uruguay la medida, quizás por una cantidad de gente que va a Miami, a Brasil, pero también, realmente, nos genera un perjuicio enorme porque golpea a un país que tiene como principal cliente justamente a los argentinos", remarcó.



El subsecretario llamó a que la "razón sea la que prime". "El turismo, los pueblos tienen que ejercerlo en total libertad porque es un derecho humano. La gente que trabajó, juntó unos pesitos y quiere tomarse una vacación en el país que quiera, debe hacerlo. En Uruguay somos ejemplo de eso", enfatizó.