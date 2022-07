Ajuste K: primeras medidas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una semana después de asumir como ministra de Economía de Argentina, Silvana Batakis anunció ayer lunes sus primeras medidas que tienen, al menos en los papeles, el objetivo de cumplir con las metas fijadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mensaje de Batakis fue que Argentina mantendrá las metas acordadas con el FMI, que contempla una reducción este año del déficit fiscal a 2,5% del Producto Interno Bruto.



“Se mantienen las metas acordadas con el FMI. Es un acuerdo que firmamos como Estado y tenemos que cumplir”, dijo Batakis.



Argentina suscribió este año con el FMI un acuerdo por unos 44.500 millones de dólares, en reemplazo del stand by que firmó el anterior gobierno de Mauricio Macri. El nuevo acuerdo contempla una reducción del déficit fiscal del 3% del PIB del año pasado a 2,5% en 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024.

Batakis reemplazó a Martín Guzmán, artífice de la reestructuración de la deuda externa argentina, quien renunció el pasado 2 de julio en medio de una fuerte interna entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner que se arrastra práticamente desde el inicio del actual gobierno en diciembre de 2019.



Los legisladores del gobierno que apoyan a Cristina Kirchner no votaron en el Congreso la ratificación del acuerdo con el FMI, que sí contó con los votos de la coalición opositora Juntos por el Cambio, gracias a los cuales fue aprobado.



Batakis hizo sus anuncios rodeada por varios ministros del Gobierno intentando escenificar un expreso apoyo político del gabinete de Alberto Fernández (no hubo ningún referente del cristinismo más duro). La ministra de Economía ofreció ayer señales -principalmente fiscales- del rumbo que tomará su gestión, y no medidas económicas de la magnitud que esperaban los actores económicos en la previa.

Gasto y dólar

En sus declaraciones, la ministra dijo que se necesita “dar orden y equilibrio a las finanzas públicas”.



“El sector público debe utilizar los déficit como instrumento contracíclico, pero una vez pasadas las turbulencias hay que retomar el eje del equilibrio”, argumentó. “No vamos a gastar más de lo que tenemos”, subrayó.



Con este objetivo, Batakis anunció que se impulsará una modificación de la ley para que todos los organismos públicos estén contemplados en el “manejo eficiente” del presupuesto. Y se apuntará a un “congelamiento” de personal a todos los organismos del Estado.

En 2020, la economía argentina se contrajo 9,9% y en 2021 rebotó con un aumento de 10,3%. El FMI calcula que este año la economía argentina crecerá 4%.



Tras los anuncios de Batakis, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ cerró en 267 pesos, seis pesos menos que el viernes, achicando la brecha con el tipo de cambio oficial, que subió a 134,67 pesos contra 133,65 pesos por dólar. El índice de riesgo país medido por la agencia JP Morgan se ubicó en 2.662 puntos, contra 2.672 del viernes.

Tarifas e inflación

En el objetivo de lograr el equilibrio fiscal, se aplicará una segmentación en las tarifas del gas y la electricidad, de manera de reducir los subsidios al consumo de energía.



A partir del viernes, se abrirá un registro de usuarios para mantener los subsidios plenos solamente a los sectores más desfavorecidos. Los estratos medios tendrán un subsidio parcial y los de mayor ingreso pagarán tarifa completa.



En 2021, los subsidios a la energía representaron 11.000 millones de dólares, equivalentes a 2,3% del PIB.



Uno de los principales objetivos del programa con el FMI es bajar la inflación -que fue del 50,9% en 2021-, a un rango del 38-48% en 2022, 34-42% en 2023 y 29-37% en 2024, mediante la reducción de la emisión monetaria o acuerdos de precios y salarios.

Pero ese objetivo se torna utópico: solo hasta mayo la inflación acumulada en 2022 fue del 29,3%, y se espera que el dato de junio, que se difundirá este jueves, vuelva a ser alto, sin contar la nueva devaluación del peso registrada la pasada semana -efecto principalmente de la renuncia de Guzmán-, que, como suele ocurrir, acelerará el aumento de precios.



Argentina registra una inflación de 60% en el acumulado de un año a mayo de 2022, y se estima que cerrará este año en 76%, según el relevamiento de expectativas que hace el Banco Central.



Batakis afirmó que sería “muy poco profesional” dar una proyección de inflación para este año, mientras se prolongue esta situación “inédita” de “desequilibrio mundial” en los precios.



“El acuerdo se firmó en la situación previa de inflación mundial, eso genera una inflación extra en Argentina y eso es una cuestión metodológica que ya estamos analizando con el Fondo, no es un corrimiento de la meta”, afirmó Batakis, que agregó que el país va a tener exportaciones “récord” este año y eso está permitiendo sostener “el gran incremento de precios” de la energía mundial.

“La expectativa de inflación la estamos trabajando con los empresarios y con los comerciantes. Estamos en una situación totalmente distinta a cuando se podían hacer proyecciones inflacionarias”, dijo. (Con información de AFP, EFE y La Nación/GDA)

Tribunal Nacional de defensa de la competencia

La ministra de Economía, Silvina Batakis, planteó que se conformará el tribunal nacional de defensa de la competencia. “Tenemos que conformar la autoridad nacional de defensa de la competencia. Vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese tribunal”, adelantó la titular del Palacio de Hacienda y luego arremetió contra las remarcaciones que se dieron esta semana en sintonía con la incertidumbre económica por la falta de plan claro y los contrapuntos políticos en el oficialismo.



“No podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tienen ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones”, cuestionó a comerciantes y empresarios. Sin embargo, la ministra no quiso dar una proyección de la inflación prevista por sus técnicos. “Sería muy poco profesional de mi parte”, dijo, pese a que el presupuesto 2022 del exministro Martín Guzmán estima un alza de entre 52% y 62% para este año.

Alberto Fernández: “Vamos a controlar el gasto”



El presidente Alberto Fernández respaldó los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis. “Que todos los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra de Economía, controlar el gasto público, seguir en el camino de la disminución del déficit fiscal, paulatinamente para que esto no se convierta en un ajuste que dañe a la gente”, dijo Fernández a la TV Pública, luego de una recorrida por unas obras estatales en Berazategui.



“Al mismo tiempo dar una señal clara de que estamos seguros de que el dólar que proponemos para las exportaciones tiene un valor adecuado y no nos vamos a mover de esa senda”, completó el primer mandatario.



Antes de hablar sobre los anuncios, Fernández elogió la tarea del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y remarcó la importancia de la obra pública en la economía. “El objetivo nuestro es llegar rápidamente a los 500.000 puestos de trabajo registrado en el sector de la construcción. Estamos en alrededor de 450.000, ya eso es un récord en la historia argentina”, aseguró.



Según la gacetilla enviada luego por Presidencia, que obvió las declaraciones de Fernández referidas a los anuncios económicos, Katopodis afirmó que la obra pública en la Argentina “es un motor” que permitió “construir hospitales, arrancar en un momento muy difícil” como fue la pandemia, y “que en este contexto mundial tan delicado vuelve a ser la palanca con la que vamos a sostener la economía”.



El gobierno argentino está en medio de una dura interna entre el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. (La Nación / GDA)