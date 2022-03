La guerra genera interés de empresas europeas, de EE.UU. y rusas por Uruguay, ¿qué hay detrás?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido múltiples efectos en lo económico, social y político y el mundo corporativo no ha sido ajeno a esto. En las últimas semanas se ha registrado un éxodo empresarial a causa del conflicto bélico y grandes multinacionales como Microsoft, Google, Netflix, Apple, Levi’s o McDonald’s por citar algunas, han anunciado la paralización de sus productos y servicios en estos países como forma de rechazo. Según un informe de la Universidad de Yale, ya son más de 300 las firmas de diferentes rubros que decidieron poner un punto final a sus negocios en Rusia.

Esta situación abrió la puerta -aunque todavía de forma tímida- para que países como Uruguay se posicionen como posibles candidatos a recibir inversores extranjeros que buscan un lugar para trasladar sus operaciones.



Un relevamiento realizado por El País entre consultoras y zonas francas encontró que se han recibido consultas por parte de empresas rusas y estadounidenses que analizan la posibilidad de instalarse en Uruguay.



El director comercial de la zona franca Aguada Park, Juan Carlos Rodríguez participó días atrás de una conferencia en Estados Unidos sobre servicios globales y en diálogo con El País destacó que, a raíz de este evento, “lo que llamó poderosamente la atención” fue “el fuerte interés de empresas americanas y europeas en considerar Uruguay como alternativa para servicios de soporte y desarrollo tecnológico” que dichas compañías tenían en Rusia y Ucrania.

De acuerdo con Rodríguez, hay unas 10 empresas, la mayoría norteamericanas, que están actualmente interesadas en Uruguay y particularmente en su régimen de zonas francas.



“No son empresas que estén pensando en (llevar a Uruguay) miles de puestos de trabajo pero sí les interesa no tener todo el riesgo concentrado. La guerra entre Rusia y Ucrania los puso en alerta en cuanto a la necesidad de tener (sus operaciones en) distintas locaciones”, dijo Rodríguez.



Entre las compañías interesadas, el director de Aguada Park señaló que estas se dedican a proveer servicios de tecnologías de la información, desarrollo y sistemas, pero también servicios contables, administrativos y de cadenas de abastecimiento.

“Antes de los próximos seis meses estas empresas necesitan tomar decisiones” para trasladar sus operaciones, dijo Rodríguez y añadió que las empresas de servicios globales “están teniendo un crecimiento exponencial” a nivel mundial, por lo que “cada vez son más las empresas internacionales que están buscando nuevas locaciones para centralizar sus servicios”.



Si bien Uruguay tiene algunos “competidores” a la hora de captar estos inversores, según Rodríguez, “lo que más seduce” del país es el “buen inglés, el “excelente capital humano”, el huso horario y la “rápida instalación y estabilidad” que ofrece el régimen de zona franca en Uruguay.



Por su parte, Diego Licio, socio de Guyer & Regules y socio responsable del Departamento de Consultoría de la firma Grant Thornton Uruguay, dijo a El País que desde que comenzó la guerra han recibido tres consultas puntuales desde Rusia.

“Se han contactado directamente (con la firma) los clientes interesados, algunos consultando cómo sacar la residencia para venirse a vivir acá en familia y eventualmente prestar servicios al exterior; y otros consultando para instalar sus empresas y realizar actividades comerciales, logísticas, fundamentalmente desde Uruguay hacia el exterior”, señaló.



No obstante, Licio, que también es presidente de la Cámara de Zonas Francas (CFZU) manifestó que “han sido consultas puntuales” y que “es muy temprano para hablar de tendencias o saber qué va a pasar más adelante”.



Según Licio, “Uruguay es un país atractivo para plataformas de servicios, comerciales e industriales” y destacó que las zonas francas en particular “tienen puntos muy beneficiosos para cualquier inversor extranjero” y afirmó que “Rusia no queda fuera de las generales de la ley”. Sin embargo, remarcó que aunque las empresas rusas “pueden considerar a Uruguay como un país viable para instalarse”, es “un poco bravo” que lo hagan debido a la lejanía geográfica, cultural y de idioma.



En tanto, el contador y socio de Cibils Soto Consultores -firma especializada en negocios internacionales- Marcos Soto, manifestó a El País que tienen tres proyectos concretos de empresas interesadas en Uruguay a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según indicó Soto, los tres proyectos pertenecen al rubro tecnológico, uno de ellos involucrado al comercio electrónico y cuyas operaciones estaban en Ucrania. “Tienen vínculos con Estados Unidos y están pensando en instalarse en Uruguay”, explicó.



De acuerdo con Soto, hay varias razones que hacen que “Uruguay entre a aparecer en el mapa y radar” de las empresas que están saliendo de territorio ruso o ucraniano. Entre ellas mencionó la estabilidad social, jurídica y política; la disponibilidad de recursos humanos calificados; así como los incentivos fiscales que ofrece el país, principalmente para el desarrollo de software, una actividad que está “prácticamente exonerada de todo impuesto”, indicó.



Además, el contador manifestó que el país “es un buen lugar para iniciar operaciones rápidamente”, por lo que si como empresa “me tengo que dislocar rápido, Uruguay aparece como una salida interesante”.