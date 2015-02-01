Gobierno ruso prevé caída de 3% del PIB este año

El ministro de Economía de Rusia, Alexei Ulyukayev dijo ayer que espera que el Producto Interno Bruto del país caiga un 3% este año, en una perspectiva más optimista que la de muchos analistas que esperan una caída de entre el 4% y el 5%.

La economía rusa ha sido golpeada por el fuerte desplome en los precios del petróleo y las sanciones impuestas a Rusia por su rol en la crisis de Ucrania, por lo que Moscú se enfrenta ahora a su primer año de recesión desde 2009 después de la crisis financiera global.

El ministro de Economía, dijo a agencias de noticias rusas que el pronóstico del 3% era en realidad una cifra "conservadora" en comparación a proyecciones de consenso mucho mayores, reportó Interfax.

Pero los analistas encuestados a fines de enero por Reuters estimaron que la economía rusa caería en un 4,2% este año, mientras que la agencia de calificación Moodys dijo este mes que el PIB podría caer en hasta un 5,5%.

El ministerio ya había dicho previamente que estaba usando un precio promedio del petróleo, la principal exportación de Rusia, de US$ 50 por barril, la mitad de los US$ 100 que el ministerio visualizó el verano pasado en su escenario económico de este año. La inflación, según Ulyukayev, no caería este año y alcanzaría un 12% en 2015.

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