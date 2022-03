Gobierno define hoy si baja o no el IVA del asado por un mes, dijo presidente de INAC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Para tranquilidad del consumidor y de los operadores en la cadena, la industria frigorífica asume el compromiso de congelar el precio de la carne con hueso durante un mes y al mismo tiempo, el gobierno está estudiando y hoy va a tomar la decisión, está en la mesa del presidente de la República, el poder bajar el IVA del asado durante el mismo período (un mes)", dijo este viernes de mañana Conrado Ferber, presidente de Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Carniceros solicitaron que se exonere el IVA de algunos cortes durante un periodo de tiempo, dijo ayer a El País el presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), Alfonso Fontenla.

Ferber criticó en diálogo con Informativo Carve (850 AM) que ante el compromiso de la industria de congelar la última lista de precios "los carniceros anunciaban nuevas subas en el corto plazo, haciendo futurología". Tras este compromiso de la industria y la intención del gobierno, el jerarca dijo que "se precisa el compromiso" para que llegue al consumidor esta medida.



"¿Queremos o no que llegue barato y bueno a la población?", lanzó, tras indicar: "Nos conocemos todos, y sabemos que llega el asado, le sacamos la punta de baja calidad la vendemos como parte del acuerdo y el resto sale con otro precio".



Por eso, llamó a que el consumidor sea "muy exigente" y que la mercadería "va a estar" porque INAC va a estar controlando "que los volúmenes de ese asado salgan de los frigoríficos". Esto porque se les escapa lo que sucede "carnicería por carnicería" en la "última transacción".



"Esperamos que al público llegue un asado que esté abajo de los $230", graficó Ferber. Esto implicaría un compromiso que entiende "no es difícil de asumir" y se "respete el acuerdo" si se aprueba la baja del gobierno.



Por otro lado, aseguró que el "aumento real de la carne en las últimas semanas" fue menor al anunciado por la UVC, que según había dicho Fontela a El País la semana pasada, subió un 25% desde enero.



"La carne subió, pero no hablemos de 25% porque me parece que es tirar una bomba que no es tal", enfatizó el jerarca, que agregó en esa línea: "Es fácil tirar cifras y en definitiva desde cuándo, de qué corte...". Además, en situaciones de guerra como la que transcurre en Ucrania "se suben al carro actores que ven una oportunidad, lo cual es legal pero confunde a la gente".



Contó que de acuerdo a las listas de diciembre "en planchada de frigoríficos, en definitiva, la carne que sale del frigorífico" el incremento del precio del asado fue "de 3% a 4%" respecto a las listas de marzo. Por otro lado, dijo que la media res tuvo una suba mayor de "un 10%".



Estos valores , dijo, son "fácilmente verificables" porque son listas de precios que "están en manos de los carniceros y no hay cómo esconder la información".