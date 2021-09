Gobierno defendió decisión de mantener precios de combustibles y economistas cuestionan mecanismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer el gobierno anunció que no modificará los precios de los combustibles en octubre, pese al incremento de los costos a nivel de mercados internacionales y más allá de que el informe elaborado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) -divulgado ayer- señalara que algunos precios debían variar: en el caso de las naftas indicaba un leve abaratamiento y un aumento en gasoil.

Según informó ayer el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado divulgado en conjunto, “si bien la evolución de los costos en los mercados internacionales de referencia determina el traslado de un incremento a los precios, los resultados en el balance de Ancap permiten al ente asumir esa variación”.

Además, los ministerios justificaron que “así como se han expuesto los sobrecostos e ineficiencias en los que incurre Ancap -que están hoy reconocidos y se ven reflejados en las tarifas en el surtidor- resulta lógico que un resultado favorable extraordinario en favor del ente llegue también a los precios que paga el público”.



La aplicación del nuevo mecanismo de fijación de tarifas de combustibles, que tiene como referencia el Precio de Paridad de Importación (PPI) y que comenzó a aplicarse en junio, le sigue dando dolores de cabeza al gobierno.



Al inicio porque tuvo que anunciar tres aumentos consecutivos, lo que avivó el debate sobre el encarecimiento de naftas y gasoil en Uruguay y enfrentó al gobierno con la oposición, así como también provocó críticas de cámaras empresariales, sindicatos y opinión pública.



En agosto porque si bien anunció la primera reducción en las tarifas, las bajas fueron menores a un peso. Y ahora porque la decisión de no incrementar los combustibles -por los mejores resultados de Ancap- abrió el debate entre economistas sobre cuál es la intención del gobierno: si continuar con un manejo discrecional en la fijación de precios o tender hacia reglas claras y transparentes.

¿Cómo funciona el nuevo mecanismo? Para fijar las tarifas de combustibles se toma como referencia el PPI, un cálculo elaborado por Ursea haciendo el ejercicio teórico de cuánto saldría cada combustible si en Uruguay existiera la libre importación (y un importador le compitiera a Ancap).



Además, al valor que indique el PPI (más los costos de distribución), se le debe sumar un “factor X” -sobrecostos que tiene asumido Ancap- para determinar el precio al público. Este valor es actualmente de $ 2,97 por litro y se busca que vaya bajando a medida que el ente sea más eficiente.



Mensualmente, la Ursea informa su evolución en el período que va del día 26 de un mes al 25 del siguiente, luego eleva ese informe al Poder Ejecutivo y ahí se analiza -junto a otro informe que envía Ancap sobre su situación operativa y financiera- el porcentaje de ajuste de los combustibles.



Sin embargo, este mes la decisión del gobierno fue no regirse por el informe de Ursea y sí darle prioridad al de Ancap, dado que el ente tuvo en el primer semestre del año una ganancia extraordinaria de US$ 39 millones, debido a la exportación de energía de UTE a Brasil (para la cual le compra petróleo a Ancap).

Tarifas

Con el anuncio, los precios de las naftas, gasoil y supergás permanecerán sin cambios durante el mes de octubre. Al día de hoy, un litro de nafta Súper cuesta $ 70,41, la Premium $ 72,34, el gasoil 50-S $ 49,94 pesos y el kilo de supergás $ 56,16.

Repercusiones

En el ámbito económico, diferentes referentes cuestionaron la decisión del gobierno porque entienden que cambia el mecanismo.



En este sentido, el economista Javier De Haedo indicó en su cuenta de Twitter: “De Ripley. El razonamiento no resiste el menor análisis. Las reglas se hacen para cumplirse. Cuando sirve y cuando no. Cabe suponer que esta decisión es consecuencia de que habrá un referéndum. Como la postergación de la reforma previsional”.



En tanto, el economista y socio de Exante, Pablo Rosselli manifestó que “el gobierno da marcha atrás en su intento de pasar a un manejo menos discrecional de los precios de los combustibles”. Si bien destacó que la decisión “parece positiva porque evita una suba”, dijo que “si el petróleo no baja, en algún momento será necesaria una suba para mitigar el impacto fiscal”. En este sentido, afirmó que “el tema central es si queremos un manejo discrecional de las tarifas públicas o si queremos reglas claras y predecibles”, sentenció.

Paganini defendió el nuevo mecanismo

El ministro de Industria, Omar Paganini afirmó anoche -en entrevista con Telemundo- que desde el gobierno buscan “darle transparencia y credibilidad” al sistema de fijación de precios y defendió la decisión de aprovechar los resultados de Ancap para no ajustar al alza los precios.



“Cuando uno dice que Ancap tiene sobrecostos a resolver, pero también hay resultados favorables que se pueden aprovechar, lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo en la medida en que se pueda”, afirmó el jerarca.



Si bien admitió que la decisión de aprovechar los buenos resultados de Ancap “no estaba anunciada”, destacó que es “valioso hacerlo”.



En este sentido, Paganini explicó que “el escenario internacional viene complicado” -debido al alza del petróleo y derivados en los mercados globales de referencia- y agregó que si el Poder Ejecutivo se basaba en las proyecciones de acuerdo al Precio de Paridad de Importación (PPI), más el “factor X”, en octubre “correspondía un aumento” en las tarifas de combustibles.



No obstante, defendió la decisión del gobierno: “Nuestro sistema se basa en dos cosas: el PPI de Ursea y el factor X que reconoce los sobrecostos de Ancap y que hoy es de $ 3, pero no tomamos en cuenta que podía haber ganancias extraordinarias de Ancap”, argumentó.



“Dijimos: cuando haya una buena noticia y podamos usarla para mitigar un (potencial) aumento, usémosla y eso es lo que estamos haciendo”, afirmó Paganini. Asimismo, destacó la importancia de mantener los precios porque “impacta en la reactivación económica del pais”.