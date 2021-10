El gerente de Inversiones de República AFAP dejó su cargo para dedicarse a su negocio de criptomonedas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace 14 años que Martín Larzabal era el gerente de Inversiones de República AFAP, lo que lo convierte en el principal portfolio manager en Uruguay, ya que el fondo de pensiones administraba casi US$ 9.600 millones. Pero, el pasado 30 de septiembre, Larzabal decidió dejar su cargo.

El mismo quedó vacante a la espera de la llegada de Héctor Nilo Pérez como presidente de la AFAP estatal en sustitución de Luis Costa, el actual titular.



¿Por qué se retiró Larzabal tras 23 años en República AFAP y 14 como su gerente de Inversiones?



El ejecutivo contó a El País que al llegar a la edad de 50 años, tenía que tomar una decisión sobre un emprendimiento personal que había iniciado en 2017 con otros dos socios: era el momento de dedicarse a pleno a él o no iba a poder hacerlo más adelante.



Así, Larzabal decidió dejar República AFAP para dedicarse a pleno a Cryptotrust Fiduciaria, el primer gestor de activos cripto de Uruguay, de la que es director.

Cryptotrust es una fiduciaria especializada, que maneja carteras diversificadas en activos digitales, ya sean criptomonedas -desde Bitcoin y Ethereum a otras no tan conocidas- o finanzas descentralizadas (con plataformas de peer-to-peer lending, entre otras).



Es un fideicomiso de administración de oferta privada. Eso implica que no cotiza en el mercado secundario y que no emite participaciones en forma pública.



Comenzó con la inversión de particulares y ahora apuntan a corredores de bolsa, asesores financieros y family offices.

“Los inversores piden cada vez más tener exposición a criptomonedas” y sus asesores “a veces no se animan a darle esa exposición porque no conocen bien cómo funciona el negocio o porque no hay tantos productos en el exterior”, explicó Larzabal. Por eso, el fideicomiso se encarga de administrar esos activos.



Las criptomonedas están en pleno auge, de hecho ayer el Bitcoin superó los US$ 61.000 de valor. “Tiene potencial. Quizás hace cinco años, uno de los riesgos era que el gobierno de Estados Unidos se opusiera a las criptomonedas y las hiciera desaparecer, pero hoy eso es algo impensado” por el desarrollo que han tenido y se encaminan más hacia una regulación, afirmó.



La salida de Larzabal de República AFAP no es la única, en agosto el gerente general desde el inicio de la AFAP en 1996, Carlos Matyszczyk se jubiló y en su lugar asumirá (falta todavía la autorización del Banco Central) el actual subgerente general, Romin Silva.