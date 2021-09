Ganancias, pérdidas, recortes, ¿qué le pasó a las empresas uruguayas en el año del COVID?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A más de un año y medio de convivencia con la pandemia en Uruguay, la afirmación de que el COVID-19 impactó en las empresas no debería sorprender, pero ¿cuáles fueron las más afectadas? ¿Qué tanto se redujeron las ventas? ¿Qué medidas tomaron para enfrentar la situación?

Para poder entender mejor el golpe que implicó la crisis sanitaria en el entramado empresarial uruguayo, la consultora Exante realizó una investigación -basada en una muestra de 1.700 empresas- a partir de los estados financieros de las compañías disponibles públicamente en la Auditoría Interna de la Nación (AIN).



El análisis “El impacto del Covid en las empresas uruguayas” -presentado ayer en un evento virtual organizado por la Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía de la Universidad de Montevideo (UM-UMPE)- concluyó que las empresas sufrieron una caída de sus ventas en torno a un 5% en términos reales (descontado el efecto de la inflación), lo que resultó “consistente” con la retracción del 5,9% que tuvo la economía uruguaya en 2020.



La muestra analizada incorporó 781 empresas de gran tamaño (cuyas ventas anuales superan los US$ 8 millones) y 890 medianas (con ventas superiores a US$ 1 millón). De ese grupo de empresas, el 15% registró resultados negativos durante el 2020, mientras que un 41% obtuvo un resultado neto (los ingresos luego de restar todos los gastos) sobre las ventas inferior al 5%.



Si se pone el foco en el resultado de las empresas por sector de actividad, la investigación reflejó que las compañías vinculadas a los agronegocios, construcción e industria manufacturera fueron las que tuvieron un mejor desempeño relativo.

En tanto, las empresas volcadas al mercado interno cuyos bienes son no transables (que no pueden importarse ni exportarse) registraron un peor desempeño.



En este sentido, al ver el margen neto (indicador que permite medir la rentabilidad de una empresa) por sector de actividad en 2020 (teniendo en cuenta el porcentaje de las ventas), se encontró que la categoría transporte y almacenamiento tuvo un margen neto de 7,5%, otros servicios 7,3%, la construcción 6,7%, la industria manufacturera 4,3%, agronegocios 3,5% y el comercio 3,3%.



No obstante, el estudio reflejó una “amplia dispersión” cuando midió los resultados de las empresas con relación a su patrimonio.



Ventas.

Durante el año 2020 las ventas de las empresas medidas en términos reales registraron una baja de un 5% en promedio. De acuerdo con Exante, debido a que el tipo de cambio subió más que la inflación, la caída de las ventas medidas en dólares fue un 13% más importante en promedio que las realizadas en pesos. Los sectores transables (aquellos que interactúan fuera de fronteras) enfrentaron una mejor realidad que los no transables.



Si se analizan las ventas por sector de actividad durante 2020, se visualiza que la variación anual en dólares fue negativa en un 20% para el transporte y el almacenamiento, 17% otros servicios, 17% comercio, 11% en la industria manufacturera, 4% en el sector de agronegocios, mientras que la construcción tuvo una variación negativa de solo el 1%.

Maquinaria agrícola. Foto: Archivo El País

Al medirlo en términos reales, la variación anual fue positiva solo en dos sectores: construcción y agronegocios con un 8% y 4%, respectivamente. En tanto, la variación en el transporte y almacenamiento fue negativa en un 13%, comercio 10%, otros servicios 9% y 3% en la industria manufacturera.



“La contracción de las ventas medidas en dólares fue muy generalizada”, afirmó Exante, dado que un 75% de las empresas analizadas vendieron menos que lo que habían comercializado en 2019, el año previo a la irrupción de la pandemia.

Por otra parte, un 55% de las empresas bajaron sus ventas en términos reales, mientras que un 45% registró una suba en 2020 frente al año anterior. En este caso, más de la mitad de las empresas de los sectores de mejor desempeño relativo (construcción, agronegocios e industria manufacturera) registraron un aumento en sus ventas en términos reales.

Tamaño.

En términos reales, las empresas que registraron una mayor caída en sus ventas en comparación con 2019, fueron las compañías que se encuentran en el tramo de facturación de entre US$ 10 a US$ 15 millones, cuyo descenso fue del 13%. Le siguieron las que facturan hasta US$ 5 millones, con una baja del 11%. En tanto, se registró una caída del 5% y 4% en las empresas que facturaron de US$ 5 a US$ 10 millones y en las de más de US$ 15 millones, respectivamente.



El comportamiento fue disímil entre empresas de diferentes tramos de facturación, por lo que desde Exante afirmaron que al analizar toda la muestra no se encontró una correlación evidente entre la variación de las ventas y el tamaño de las compañías.



En este sentido, la investigación remarcó que tampoco se encontró una correlación significativa entre el nivel de ventas y el de rentabilidad sobre patrimonio, aunque afirmaron que “hay pocas empresas de ventas muy elevadas con resultados muy negativos”.



Es por esto que desde la consultora explicaron que “la relación entre desempeño y tamaño de las empresas resulta, probablemente, más compleja que la presunción usual de que a menor tamaño, mayores dificultades”.

Deuda: la “sorpresa positiva” tras la crisis La investigación de Exante concluyó que la recesión de la pandemia trajo una “sorpresa positiva” que implicó que no hubo “ni una fuerte contracción del crédito, ni un aumento generalizado del endeudamiento” de las empresas. Tampoco hubo cambios sistemáticos en su perfil de endeudamiento. Sin embargo, si bien la mitad de las empresas tuvieron nulo o muy bajo endeudamiento financiero (inferior a US$ 200.000), un 13% tiene una deuda financiera elevada frente a su capacidad de generar fondos.