La odisea empresarial para superar la crisis en el año de la pandemia

«Cuando comenzó la pandemia y se cerraron fronteras, entendimos que esto iba a afectar a la hotelería», apuntó una de las responsables de la cadena Regency, al explicar que en su caso un 70% del público es extranjero. La empresa pasó a evaluar sus siguientes pasos; por ejemplo, si debía cerrar sus cinco hoteles (315 habitaciones) o dejar algunos abiertos, «y cómo reducir gastos». «Un hotel cerrado cuesta mucho dinero» por los costos fijos, explicó. Al final, cerraron por un tiempo el Regency Rambla (Carrasco) y el Regency Way (Pocitos), se adelantaron las licencias al personal y luego recurrieron al seguro de paro parcial. Este año, la cadena tuvo que ser resiliente, no solo para enfrentar el derrumbe de la demanda sino también para adecuar procesos y reacomodar personal para alojar a la tripulación del crucero Greg Mortimer. «Por suerte salió todo bien. Ninguna persona del hotel se contagió», resaltó la empresaria. Hoy, Regency tiene cuatro hoteles abiertos y ganó clientes, como los uruguayos que retornaron desde el exterior y necesitaban un lugar donde hacer la cuarentena. No obstante, «seguimos con porcentajes bajísimos de ocupación» y los hoteles en general están trabajando en su «mínima expresión», admitió. Algunos establecimientos cerraron y otros cambiaron de rubro. En el sector esperan que el trabajo con el gobierno y la Intendencia de Montevideo permita aliviar el golpe, que «sigue siendo grande».