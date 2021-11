La fortuna de Elon Musk duplica la de Bill Gates y supera el PIB de su país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En medio de la polémica en la que está envuelto el multimillonario Elon Musk con la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la idea de que el 2% de su riqueza podría ayudar a “terminar con el hambre mundial”, acaba de surgir un nuevo reporte de Bloomberg que pone de relieve el poder adquisitivo de quien es el hombre más rico del mundo.

Según los estimados de la compañía financiera, la fortuna del creador de Tesla alcanzó en las últimas horas los US$ 335.000 millones, tras la asombrosa ganancia de US$ 24.000 millones en un solo día.



Con semejante dinero, las equivalencias son contundentes.



Musk tiene más de US$ 140.000 millones más que Jeff Bezos, el segundo en la lista de los hombres más ricos del planeta.



Además, posee una fortuna que duplica las de magnates de renombre como Bill Gates (136.000 millones) y Mark Zuckerberg (123.000 millones) y, sorprendentemente, supera el Producto Interno Bruto (PIB) de su país natal (Sudáfrica) cuyo valor en 2020 fue de US$ 301.000 millones, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.



La semana pasada, el magnate, que ha apostado con decisión en el negocio del turismo espacial, logró otro "récord estratosférico" al sumarle US$ 36.000 millones en un solo día a su cuenta; valor que, como resaltó el medio especializado Business Insider, es el mayor que ha registrado Bloomberg en un lapso de 24 horas.

En tiempos de recesión económica mundial para la mayoría de las personas, Musk le ha hecho honor a su tradición financiera y el precio de las acciones de su icónica empresa de origen automotriz se ha incrementado en un 65%.



A la espera de ver el desenlace del singular "rifirrafe" con David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, por el aporte de su fortuna a causas sociales, el reporte de Bloomberg parece dejar tan solo una certeza: el bolsillo de Musk es de otro mundo.