Las exportaciones marcan un récord histórico en un mes, ¿qué factores lo explican?

Las exportaciones crecieron en mayo 57% respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron a US$ 1.541 millones, lo que supone el monto más alto para un mes desde que Uruguay XXI -que elabora los informes mensuales de Comercio Exterior- tiene registro.

“El aumento observado fue en gran medida explicado por la suba en las ventas de soja. Estas se duplicaron en la comparación interanual, ascendiendo de US$ 242 millones a US$ 474 millones. Las exportaciones de este producto representaron el 31% de las ventas al exterior totales del mes”, explica el informe.



La soja fue el principal producto exportado por Uruguay en mayo. El segundo producto más exportado fue la carne bovina, con US$ 281 millones (y un crecimiento del 56% respecto al mismo mes del año pasado), el tercer puesto fue de la celulosa, con US$ 144 millones (y 46% de aumento), mientras que los lácteos alcanzaron ventas al exterior por US$ 81 millones (49% de aumento), y la madera por US$ 58 millones.



Los principales destinos de las exportaciones uruguayas fueron China (24%), Brasil (12%), la Unión Europea (9%), Argentina (8%) y Estados Unidos (6%).

En tanto, en el acumulado enero-mayo 2022, las exportaciones de bienes incluyendo zonas francas ascendieron a US$ 5.516 millones, un 40% más que igual período de 2021.



En este caso, “el dinamismo de las ventas viene dado por la carne bovina, la celulosa y la soja, seguidas por los vehículos y los productos lácteos”, indicó el informe. En lo que va del año, la carne bovina lidera las exportaciones con un monto de US$ 1.228 millones, un 56% más que en enero-mayo de 2021.



Lo sigue la celulosa con US$ 761 millones vendidos al exterior, un 82% más que en enero-mayo del año pasado.



En tercer lugar está la soja con exportaciones por US$ 642 millones en enero-mayo, un alza de 32% sobre igual período de 2021.



Solo esos tres productos explican el 48% de las exportaciones totales de Uruguay en enero-mayo de este año.

En cuanto a destinos, China sigue como líder. Allí fueron en enero-mayo US$ 1.205 millones en exportaciones, un 38% más que en igual período del año pasado.



Luego se ubica Brasil, destino de US$ 749 millones en exportaciones en enero-mayo, un aumento de 38% respecto a igual período de 2021.



Argentina se ubicó tercero, ya que allí se dirigieron ventas por US$ 340 millones, un 129% más que en 2021.



Esos tres países, fueron el destino del 46% de las exportaciones uruguayas de bienes en enero-mayo.