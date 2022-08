El éxodo oriental: cifras, precios y más de los viajes de uruguayos al exterior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Algunos uruguayos suelen elegir las vacaciones de julio para poder viajar y desconectarse de la rutina diaria. El calor juega un factor clave a la hora de elegir el destino familiar en esas dos semanas invernales, colocando a Europa, Brasil y El Caribe como los destinos preferidos. Este año el flujo de pasajeros se incrementó considerablemente, pero aún no se alcanzan los números previos al inicio de la pandemia por el covid-19.

Según supo El País, en las principales agencias turísticas las ventas de pasajes de vuelos internacionales aún están 40% por debajo de 2019 debido a la falta de conectividad de vuelos y por no contar con la capacidad total de pasajeros.



Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), indicó a El País que el destino “vedette” en estas vacaciones fue Argentina, ya que aproximadamente contó con 180.00 turistas uruguayos en las vacaciones de julio. Según Pera, la diferencia cambiaria con Argentina significó una buena oportunidad para los uruguayos que optaron por reservar paquetes de viaje.



“Había paquetes a US$ 99, contando con el ticket del barco y una noche de alojamiento, por ejemplo. También había ofertas más sofisticadas -entre US$ 190 a US$ 240- que contaban con el barco directo de puerto a puerto y tres noches de alojamiento”, aseguró el presidente de Audavi.

Federico Cabrera, gerente de Operaciones y Experiencia de Aeropuertos Uruguay, sostuvo que este año el tráfico de pasajeros fue de aproximadamente 105.000 uruguayos en el marco de las vacaciones de julio.



Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, en la primera semana de las vacaciones de invierno un total de 87.539 uruguayos salieron del país. Los extranjeros también decidieron salir de Uruguay en dicha fecha, ya que 14.519 argentinos y 4.300 brasileños residentes optaron por pasar sus vacaciones en otros destinos. Por consecuencia, un total de 110.643 pasajeros eligieron viajar a destinos extranjeros en los días mencionados. La gran mayoría decidió usar la vía terrestre para abandonar el país, movilizandose por el puente fronterizo de Paysandú, por Colonia en barco o también desde Salto y Fray Bentos. La frontera con Brasil (Chuy, Río Branco y Rivera) también presentó movimiento.



En comparación a 2021, el flujo de pasajeros vía aérea aumentó considerablemente, ya que el año pasado solo 5.000 personas viajaron en las dos semanas de vacaciones. “Hoy en día la situación es muy diferente. En julio de 2021 las fronteras aún seguían cerradas, por lo que la conectividad era aún más reducida”, dijo Cabrera.



Gracias al aumento de la conectividad respecto al año pasado, el Aeropuerto de Carrasco contó con vuelos desde Montevideo con destino directo a Buenos Aires, Bogotá, Lima, Porto Alegre, San Pablo, Asunción, Santiago de Chile, Panamá, Miami y Madrid.

Además, se están acercando a los números pre pandemia, ya que en julio de 2019 se registraron casi 170.000 pasajeros. “Actualmente la oferta de vuelos se encuentra en recuperación. Esto explica porqué el volumen de pasajeros continúa por debajo de los niveles pre pandemia, es un fenómeno que experimentan los demás países de la región”, admitió Cabrera.



Pera afirmó que la disponibilidad aérea que había para los “destinos de calor” (Europa, El Caribe y Brasil) se vio colmada con mucha anticipación. Camilo Papa, gerente comercial de Jetmar Viajes, dijo a El País que -debido a la gran demanda- armaron varios paquetes con destino a Brasil, El Caribe y Estados Unidos. El precio de dicha oferta vacacional rondaba entre los US$ 1.000 y US$ 2.500 respectivamente.



A su vez, Cabrera dijo que la actual situación sanitaria del país fue clave para que los uruguayos opten por volver a viajar. “Hoy, más del 80% de la población está vacunada, eso brinda más tranquilidad a los pasajeros a la hora de viajar. Además, tanto el aeropuerto como las aerolíneas tienen sus protocolos sanitarios bien definidos, garantizando un viaje seguro”, indicó.



Aunque pasajeros no faltaron, Pera comentó que los costos de los vuelos hacia Europa aumentaron a precios “que hace rato no veíamos”. “El año pasado un ticket de avión a Europa rondaba entre los US$ 900 y los US$ 1.100, este año se conseguían a US$ 1.800 y hasta US$ 2.200 aproximadamente”, ejemplificó.



Debido a esto, el presidente de Audavi recomienda a los pasajeros ser más organizados y astutos a la hora de comprar un paquete de viaje.

“El consumidor va a tener que cambiar su actitud de compra, haciéndolo de manera más anticipada. De lo contrario, las tarifas que va a pagar son mucho mayores o en el peor de los casos no va a conseguir disponibilidad”, aseguró.



Papa manifestó que muchos de los uruguayos que el año pasado decidieron no viajar -por las condiciones, incertidumbre y miedo generado por el covid-19- y este año querían hacerlo, se encontraron con un gran incremento de precios ocasionado por la oferta limitada de vuelos.



Pera aseguró que la guerra entre Rusia y Ucrania no afectó a los turistas uruguayos que decidieron viajar hacia Europa, pero sí significó una dificultad para conseguir alojamiento, ya que los turistas europeos que usualmente se dirigen a la zona de Europa del este, este año viajaron hacia Europa occidental. “Destinos como Madrid, Lisboa, París y Londres sufrieron una gran demanda en términos de hotelería este año, por lo que los operadores turísticos -en algunos casos- se han topado con dificultades para conseguirle estadía a sus clientes”, explicó Pera.



Por su parte, Cabrera señaló que los conflictos internacionales “sin duda tienen un impacto en el sector de los viajes y del turismo mundial”.