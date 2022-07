Guerra de paquetes: “¡Vení que te llevamos a Argentina!”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En los pasados dos días llamó la atención las largas filas de gente en los shoppings para conseguir pasajes para Buenos Aires. En realidad, ya no es sorpresa el aluvión de uruguayos que han viajado -o quieren viajar- a Argentina para aprovechar el diferencial cambiario, pero no es habitual ver estas filas que se produjeron, en esta ocasión, por la “promoción flash” de Colonia Express, con un 2x1 en pasajes en barco.

Este es solo un ejemplo de cómo el sector está compitiendo fuertemente por aprovechar esta movida al país vecino que también pone en el tapete las ofertas de Buquebus, los paquetes turísticos de las agencias de viajes y otros operadores.



“Se trató de una promoción como la que solemos hacer con poco aviso previo, en el que se paga por 1 y viajan 2 pasajeros, solo en shoppings. En el primer día logramos más de 1.000 pasajes vendidos entre ambos países, ya que la promoción también está corriendo para nuestros stands en shoppings de Argentina. Como no tiene cupo máximo, esperamos que esta cifra se duplique el segundo día”, dijo a El País María Owsianik, directora de Marketing de Colonia Express.



Actualmente esta empresa aumentó a cinco sus salidas diarias a Argentina, y cinco con destino Uruguay. (Solían ser dos o tres). “El porcentaje de ocupación de los barcos está por encima del 60%, llegando al 100% los viernes, sábados y domingos”, agregó Owsianik.

MIRA TAMBIÉN Argentina: Alberto Fernández reaviva los choques con el campo por el dólar

Buquebus no se queda atrás, con precios atractivos. También ha incrementado sus frecuencias de viaje y ofrece “cuponeras” de varios pasajes con descuentos, por ejemplo, del 20%, y vigencia de un año desde la fecha de emisión, entre otras opciones según cada bolsillo.



¿Qué está pasando en el sector con toda esta ola de viajes a Argentina y por qué las empresas fluviales ofrecen ofertas como si el diferencial cambiario no fuera suficiente estímulo para los uruguayos?



Lo cierto es que, si bien el “aluvión” de uruguayos que quiere viajar es innegable, las dos empresas de transporte fluvial cuentan con una gran capacidad instalada, por lo que tienen que competir entre sí, además de buscar desestimular a quienes piensan viajar en sus autos. Las agencias de viaje, por su parte, se enfrentan al desafío de tener que ofrecer valores agregados que le valgan a la gente, considerando que es muy fácil ir a Buenos Aires por cuenta de cada uno, sin tener que recurrir a terceros.



Es así como, por paquetes se consigue, por ejemplo, estadías de dos días, una noche, en un hotel en Buenos Aires, vía Colonia, por US$ 100 por persona. De ahí para arriba. Hay toda una gama de opciones, que abarcan propuestas más sofisticadas como esquiar en Bariloche o disfrutar placeres “a todo trapo” en Calafate.

MIRA TAMBIÉN El blue llegó a $350; crece faltante de productos y aumento de precios en Argentina

El sector

Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencia de Viajes (Audavi) explicó: “Los uruguayos están recurriendo a las agencias de viajes para otros destinos dentro de Argentina, que no son necesariamente Buenos Aires. Se está moviendo mucho la demanda para Bariloche, Calafate y Ushuaia, el norte argentino y Cataratas”.



Sobre el sector, aclaró: “Como agencias de viaje estamos muy contentos porque estamos trabajando (...), pero hay que decir que estamos lejos de recuperar las brutales pérdidas que se tuvieron durante la pandemia del covid-19”.



Una fuente de alto perfil vinculada a Buquebus, coincidió al señalar que la venta positiva de pasajes de una temporada todavía no compensa para nada las pérdidas enormes en la que incurrió esta empresa de transporte, que “fue la única fluvial que operó durante la pandemia” -afirmó- y que está realizando “enormes inversiones” de infraestructura y en un nuevo barco actualmente.

No obstante, ambos reconocieron que la situación actual no deja de ser un aliciente.

Déficit aéreo

En este contexto, un problema que se presenta en el país es el déficit de conectividad aérea.



Hoy en día, Uruguay cuenta con el 60% de los vuelos que tenía en 2019, antes de la pandemia. Es decir, hay 40% menos de asientos. “Faltan aviones, permisos y tripulaciones. La industria aérea redujo su flota durante la pandemia y no se ha recompuesto. Tienen que recapacitar a los pilotos y a las azafatas, ese proceso de acomodación es lento, no es acorde a la demanda”, dijo a El País Andrés Gil, CEO de TocToc Viajes.



“En el caso de los viajes a Argentina, la situación está mitigada por los barcos, pero igual es un problema que tenemos”, acotó. La única aerolínea que vuela a Argentina desde Uruguay es Aerolíneas Argentinas.

Mercado interno

Según Pera, la movida hacia Argentina debe ser vista en su contexto: “Toda esa gente que está vacacionando en Argentina, la teníamos en el turismo interno hace dos años”.



En tal sentido, Pera propuso estimular a que los argentinos (o extranjeros en general) también vengan al país. “Lo hicieron en vacaciones de julio porque tienen propiedades acá, pero hay varios sectores de nuestro país que están sufriendo la falta del turismo interno, Uruguay sigue siendo un destino caro”, observó Pera.



Como ejemplo, el representante de Audavi mencionó que 1 litro de nafta cuesta el equivalente a unos US$ 0,70 en Argentina, mientras que está a unos US$ 2 en Uruguay.