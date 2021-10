¿Quién es el excéntrico millonario que pagó los championes más caros de la historia?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alguien podrá decir que son gastos obscenos. Pensar en la montaña de dólares que alguien puede invertir en productos deportivos llama la atención. Pero a Nick Fiorella no le tiembla el pulso. El millonario de Florida, dueño de una compañía de seguros, coleccionista de elite, volvió a dar el golpe con una compra que se convirtió en la más cara de la historia. El domingo último se quedó con un un par de championes usados en un partido en 1984 por Michael Jordan por un precio récord de casi US$ 1,5 millón.

Los championes más valiosos "nunca ofertados en subasta —los del modelo Nike Air Ships utilizadas en partidos regulares en 1984— acaban de ser vendidas por US$ 1.472.000 en nuestra venta de lujo de Las Vegas”, anunció Sotheby’s, una importante casa de subastas, en un comunicado.



El calzado, de color blanco y rojo, fue utilizado por Jordan en el quinto partido de su primera temporada en la NBA como jugador de Chicago Bulls, en 1984, y están firmadas por él mismo.



Se trata de la primera vez que unos championes en subasta pública superan el millón de dólares. “Este resultado récord de las Jordan Nike Air Ships reafirma el lugar de Michael Jordan y la franquicia Air Jordan en la cumbre del mercado" de championes, explicó Brahm Wachter, de la casa de subastas, tras cerrarse la venta. En 2020, unas Nike Air Jordan 1 High utilizadas por la leyenda su Majestad en 1985 alcanzaron un precio en una subasta de Christie’s de US$ 615.000.



Pero, ¿quién es Nick Fiorella? Se trata del CEO y dueño de Fiorella Insurance Agency, una compañía que tiene base en Suart, Florida. No es la primera vez que aparece en el centro de la escena por una inversión de este calibre. Compró en US$ 4,6 millones la tarjeta del esloveno Luka Doncic perteneciente a la colección 2018/19 de National Treasures Luka Doncic Rookie Auto Logoman 1/1′. También es la más cara de todos los tiempos en el básquetbol.



La inversión de Fiorella rompió muchos récords previamente conocidos, según Yahoo Sports. Una tarjeta de novato firmada por Giannis Antetokounmpo se vendió por US$ 1,81 millón en septiembre de 2020, y una tarjeta de novato firmada por LeBron James se vendió por $ 1,80 millón en julio del año pasado.



Hace unos años The New York Times entrevistó a Fiorella Jr. para saber el motivo por el que adquiría productos coleccionables a altos precios. “Es una inversión a largo plazo, y como todo tiene sus riesgos".



Nick Fiorella, fanático de los Dolphins, ganó en una subasta una tarjeta del legendario Tom Brady por US$ 400.000, pero ni siquiera fue su mayor compra en una semana. Tras quedarse con esa tarjeta contó que cree que en cinco o 10 años esta tarjeta de Brady valdrá millones. El propio deportista en su cuenta de Instagram hizo una broma y dijo que “estaba limpiando su sótano” cuando apareció esa tarjeta deportiva. En junio último una tarjeta de novato autografiada por el Campeonato de Contenders de Playoffs 2000 de Brady se vendió por US$ 3,1 millones.