Estos son los aumentos salariales que comenzaron a regir en el sector privado desde este 1° de enero

Redacción El País

Con el inicio del nuevo año, comenzaron a regir los aumentos salariales que habían sido acordados en la última ronda de negociación colectiva. Las cifras de ajustes salariales varían según cada sector de la actividad económica.

Según las actas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), estos son algunos de los ajustes en los sectores privados que comenzaron a regir a partir del 1 de enero de 2024: En el caso de las trabajadoras domésticas, el incremento general acordado es del 4,4%, por lo que el salario mínimo -de una trabajadora de 44 horas semanales y 25 jornales mensuales- pasará de $ 26.462 a $ 27.626. En tanto, el laudo mínimo por hora pasará de $ 139,22 a $ 145,34.

Los trabajadores de los supermercados tendrán un ajuste salarial del 4,92%, mientras que los empleados de almacenes, tiendas y autoservicios, así como los trabajadores de la enseñanza privada en el nivel jardín de infantes y guardería, tendrán un ajuste salarial del 4,4%. En tanto, el ajuste de los trabajadores de la enseñanza privada en el nivel preescolar, primaria, secundaria y superior será en el mes de febrero.

Las empresas que suministran personal a terceros tendrán un ajuste salarial de 4,4%, al igual que el personal de servicios de limpieza y los trabajadores de la banca privada. Los trabajadores de los bancos públicos tendrán un ajuste salarial de 6,8% aproximadamente.

En lo que refiere a los trabajadores de hoteles (hosterías, moteles, campamentos, entre otros), bares y restaurantes (cervecerías, pubs, parrilladas, entre otros), tendrán un ajuste de 3,5%. Por otra parte, el incremento para los trabajadores de estaciones de servicio será de 5,73%. En el sector de la construcción, el ajuste será en marzo, dado que ya tuvo su corrección salarial en abril de 2023.

Además, en el ámbito público, el ajuste salarial rondaría el 6,3%, dado que la inflación proyectada para 2024 es de 5,8% y que recuperarán 0,5% de la pérdida salarial que habían tenido en 2021. Todos los ajustes se pueden consultar en la página web del MTSS.