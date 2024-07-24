“Esto, masivamente, no se ha hecho antes en Uruguay”, dijo ejecutivo de Equifax, la empresa del Clearing

El programa de refinanciación y condonación de deudas que se está llevando a cabo en el país como una solución para muchas personas que tienen graves situaciones de deuda en el sistema financiero, está avanzando a muy buen ritmo, según afirman sus impulsores.

En las primeras 12 horas de la operativa se registró una ola de adhesiones al plan. Concretamente, en ese lapso se reestructuraron 14.285 deudas de 10.835 personas y se recibieron consultas de 102.798 personas, según informó ABPU a El País.

Actualizando la información desde el inicio del programa hasta el pasado viernes -19 de julio-, 32.636 personas realizaron 42.787 reestructuraciones de deuda (muchas tienen más de una deuda) y hubo 308.443 consultas a la página, dijo ABPU.

El programa busca que los deudores "incobrables” tengan la oportunidad de reestructurar sus deudas de entre $ 5.000 y $ 100.000 con condiciones convenientes para ellos y así volver al sistema. Y a quienes tienen deudas menores a $ 5.000 por institución, se les condona.

La iniciativa surgió como un acuerdo entre la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) y la Asociación Nacional de Administradoras de Crédito (Aneac), con la articulación del Banco Central (BCU).

El País conversó con Ianiv Rozenbaum, director de marketing de Equifax en Uruguay, empresa que maneja la base de datos del Clearing de Informes, quien afirmó que “este programa es una buena oportunidad para mucha gente”.

Gentileza Equifax

“Ésto (el programa), antes, masivamente, no se ha hecho. Que una entidad haya sacado masivamente muchas deudas, no ha pasado”, afirmó.

“Al menos no tengo registro que se haya hecho en forma sistemática o como un programa. Tal vez se hizo hace muchísimos años, pero no tengo registro de eso”, agregó.

Sobre la operativa del Clearing, explicó que allí se refleja lo que las empresas les van informando sobre lo que pasa en sus carteras, y que así será en esta oportunidad.

Historia crediticia

Hubo una discusión interna entre las instituciones y asociacios sobre cómo figurarán en la Central de Riesgos del BCU y el Clearing las personas que participan en este programa.

Luego de instancias de intercambios entre distintos agentes sobre lo que legalmente se puede o no hacer, todo indica que a las personas a las que se les condena la deuda (hasta $ 5.000), se les quitará el incumplimiento en su historia crediticia. Es decir, se eliminará la mora y quedará el registro de la cancelación de la misma (que en estos casos no será por pago sino por condonación, con los mismos efectos).

Billetes de 1000 pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

En el caso de las personas que reestructuren sus deudas (montos entre $5.000 y $ 100.000) también se les quitará el incumplimiento y se registrará que la deuda está siendo pagada. Esto es, quedarán con una deuda al día, no mora. Y cuando la terminen de pagar la última cuota, figurarán que cancelaron totalmente.

De todas formas, las instituciones y sus respectivas asociaciones están terminando de afinar definiciones sobre este tema. “Lo que sí puedo decir es que lo que definan las instituciones va a mejorar la situación de estas personas, para eso está este programa”, afirmó Rozenbaum.

Días pasados, en una reunión con periodistas, el BCU informó que el programa representa una solución para unas 700.000 personas y que, a través del mismo, muchas de ellas mejorarán su categoría en la Central de Riesgos.

Por ejemplo, se está viendo que las personas del programa que paguen la mitad de su deuda, con el plan de reestructuración que acuerden con la institución correspondiente, podrán salir rápidamente de la categoría 5 (incobrables).

De hecho, a medida que las personas vayan cumpliendo con los pagos, irán mejorando su calificación crediticia, lo que les abrirá nuevas oportunidades que se espera manejen con responsabilidad.

En esa línea, el BCU está definiendo nuevas formas de llegar al público general con información y capacitación en finanzas personales para que no caigan o reincidan en situaciones de mora o indeseadas.

Volviendo al Clearing, Rozenbaum aclaró que “en la Central de Riesgos también habrá actualizaciones que las instituciones (bancos y demás) envían directamente al BCU y nosotros vamos a reflejar fielmente lo que nos llegue del BCU, como hacemos siempre”.

Cabe agregar que el plazo para los interesados en el mencionadao programa es el próximo 15 de noviembre, y no está previsto que se repita, según la ABPU.

Pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Supuestos y realidades

Rozenbaum aprovechó la oportunidad para señalar que popularmente se asocia al Clearing con “morosos”, pero que en realidad se trata de un registro que refleja de historia de pagos de cada una de las personas y sus créditos.

En tal sentido, destacó la importancia de diferenciar “deuda” de “mora”. La primera está siendo pagada por el cliente generalmente en tiempo y forma. La segunda, la mora, significa que la persona se atrasó en sus pagos y entran a correr intereses y otras penalidades.

Esto significa que en el Clearing aparecen historiales con información positiva y negativa. “En el Clearing aparecen muchas más personas que cumplen con sus pagos, que morosos. Además hay que tener en cuenta que alguien puede dar algún paso negativo por no haber podido pagar algo, pero luego se recupera y eso también queda reflejado en el Clearing a su favor", explicó.

“El Clearing refleja la historia completa de la gente con los créditos y otras actividades que tuvieron. Quienes están pagando sus créditos y no tienen mora, también aparecen allí”, concluyó.