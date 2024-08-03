Este viernes el dólar alcanzó su mayor valor del año en el mercado cambiario local

Redacción El País

El dólar cerró la semana con un incremento de 0,28%, cotizando a un valor promedio de $ 40,459, máximo valor alcanzado en el año.

Al finalizar la semana, el acumulado también fue positivo, con un aumento de 0,49% con respecto al viernes previo.

Este viernes, la divisa osciló entre $ 40,420 y $ 40,500, para cerrar finalmente en $ 40,480, un valor 0,07% mayor al del cierre anterior.

Esta semana, la divisa aumentó todos los días con excepción del miércoles que bajó apenas -0,02%.

Durante 2024, el dólar tuvo un aumento de 3,683%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron un total de 379 operaciones por un monto equivalente a US$ 191 millones. Ayer, se realizaron 59 transacciones donde se operaron US$ 30 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar se mantuvo igual a la compra y aumentó diez centésimos para la venta, cerrando en $ 39,25 y $ 41,75 respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación a las cotizaciones del viernes anterior), las cotizaciones subieron 20 centésimos a la compra y 30 centésimos a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 1,21% y cerró en 5,7366 reales. En el mes aumentó 1,32% y en el año tuvo una suba de 18,49%.

En Argentina, el dólar oficial aumentó 0,24% y cerró en 935,68 pesos argentinos. En lo que va de julio sube 0,31% y en el año subió 15,74%. El dólar blue cotizó en 1.395 pesos argentinos.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,0789 dólares.

El euro ganó terreno frente al dólar tras una jornada en la que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en sus siglas en inglés) confirmó que la tasa de desempleo en EE.UU. subió hasta el 4,3 %, dos décimas más que el mes anterior.

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país cerró en 98 puntos básicos, 20 puntos más que el viernes anterior. Esta situación se da junto a una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como del valor de los treasuries (bonos americanos). En lo que va del mes el riesgo país sube 13 unidades (15,3%) y en 2024, 28 puntos básicos (40%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,59%, superior al valor objetivo fijado por el BCU (8,5%).